Барнаульцы пожаловались Путину на уличных торговцев

Жители Барнаула написали обращение на прямую линию с Владимиром Путиным, в котором жалуются на нелегальную торговлю рядом с домом № 64 на улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Уже много лет они борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки, – говорится в обращении. – В микрорайоне Докучаево, буквально в нескольких метрах, есть рынок, но идти туда нелегальные торговцы не хотят. Так и топчут газон возле дома на Попова, 64".

Активисты ОНФ адресовали обращения главе Барнаула Вячеславу Франку, поскольку бороться с незаконной уличной торговлей в первую очередь должен муниципалитет, отметили активисты.

Напомним, что за подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф до 3000 рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении гражданину придётся заплатить до 5 тысяч рублей, должностному лицу – до 30 тысяч, юридическому – до 100 тысяч.