Барнаульцы пожаловались Путину на уличных торговцев

Жители Барнаула написали обращение на прямую линию с Владимиром Путиным, в котором жалуются на нелегальную торговлю рядом с домом № 64 на улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"Уже много лет они борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки, – говорится в обращении. – В микрорайоне Докучаево, буквально в нескольких метрах, есть рынок, но идти туда нелегальные торговцы не хотят. Так и топчут газон возле дома на Попова, 64".
Активисты ОНФ адресовали обращения главе Барнаула Вячеславу Франку, поскольку бороться с незаконной уличной торговлей в первую очередь должен муниципалитет, отметили активисты.
Напомним, что за подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф до 3000 рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.
При повторном нарушении гражданину придётся заплатить до 5 тысяч рублей, должностному лицу – до 30 тысяч, юридическому – до 100 тысяч.
Комментарии
Уже много лет они борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки
Может нелегальные торговцы кому то отстегивают?
Может нелегальные торговцы кому то отстегивают?
Сейчас Путин узнает кому
Мусарам не привыкать старух гонять
Как то не активно гоняют, несколько лет толку нет. Может имеют с этого?
Вооот! Путину! Какие там губернаторы, кураторы и полпреды? Всё это импотенция. Только Путин!
"Спасибо" таким жалобщикам! Из за них главные проблемы страны и населения размазываются.
22.07.2021 13:22
ПЕТР
Не тех благодаришь.
Есть администрация Лениского района, есть там специально
откормленнаяобученная дама, по-моему, Ульяна. Она должна быть в курсе...
А торгующих бабок там раз и обчёлся. Там матёрые гости из южных стран, да перекупы из сёл.... А мусоров я там не видел вообще никогда.
Опять кому-то бабки с укропом помешали. Да и не во дворе этого дома они торгуют.
Они уже несколько лет никому из компетентных органов не мешают. Только жильцам
22.07.2021 13:05
- гость -
Да там не бабулечки вовсе торгуют, а вполне себе здоровые и зачастую наглые тетки и дядьки. Газон ОЧЕНЬ жалко, а порядок, похоже, никто наводить не хочет.
Мелкие кляузники...самому Президенту довели проблему когда реально серьезные лежат где то в пыли
22.07.2021 13:55
- гость -
Людям НАДОЕЛО это безобразие!!! А что остается, если местным властям нет дела до этого? Ни администрации Ленинского района, ни администрации города.
как хорошо что есть Путин !
и хорошо что местную власть уже можно отпустить своими делами заниматься- с 1 июля все администрации ждут особое распоряжение для передачи народу своих полномочий и им запрещено передавать власть иным лицам.
У соседей собаки лают - мешают спать. Кому пожаловаться?
Страной правят жулики , кому жаловаться?
Страной правят жулики , кому жаловаться?
Американцам, конечно
"Американцам, конечно"
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С таким же успехом мжно жаловаться и господу богу, ибо дядя сэм не может уволить наших жуликов. Только сами.
С таким же успехом мжно жаловаться и господу богу, ибо дядя сэм не может уволить наших жуликов. Только сами.
Дядя Сэм может денег дать на борьбу с жуликами. Может счета жуликов заморозить, чтобы деньги за бугор не уплывали. Может санкции ввести, чтобы порвать экономику. Вообще у него большие возможности
"Может счета жуликов заморозить, чтобы деньги за бугор не уплывали. Может санкции ввести, чтобы порвать экономику."
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А тут получается как в анекдоте про папу-алкаша. - он меньше пить не станет, это мы будем меньше кушать.
14-26,пора понять,что жаловаться уже нет смысла-надо народу дела свои делать если разум есть у народа: собака лает?-пошёл поговорил с собакой по-человечески. Она перестала лаять.И так везде и во всём.
надо адрес народу сообщить куда приходить и решать что надо в городах-селах срочно делать-это должны быть администрации--там у них на входе служба пропусков есть-вот эти дамы должны сообщать о времени сходов граждан- власть пусть сидит на своих местах,но народ уже должен где-то обговаривать вопросы своего выживания.
сходы граждан не запрещены в РФ законом.
народ должен понимать что работу надо делать ,а не митинговать и не искать виноватых.
в администациях есть нормальные руководители-они тоже не знают что делать в создавшихся условиях.
Двумя руками за разгон этого торжища в районе магазина "Алтай" и упомянутого выше дома! Напротив есть прекрасная площадка, называется Докучаевский рынок (базар).
Руками и ногами за, чтобы отправить Итальянца в дурдом. Да просто так.
А тут получается как в анекдоте про папу-алкаша. - он меньше пить не станет, это мы будем меньше кушать
Если дядя Сэм денег даст, будет на что кушать
Вооот! Путину! Какие там губернаторы, кураторы и полпреды? Всё это импотенция. Только Путин!
Спросите об этом парнишу, что где-то тут типа живёт... Он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт! И счастья ну просто не будет, когда он не сможет сказать: ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ТОЛЬКО ПУТИН!!!!!! Лишь Путин, - все сутки слыхать...
22.07.2021 15:20
Итальянец
Вашими устами глаголет истина!