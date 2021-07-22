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Новости

Барнаульцы пожаловались Путину на уличных торговцев

, ИА "Амител"
Активисты ОНФ попросили мэра Барнаула решить проблему
Иллюстративное фото: barnaul.org

Иллюстративное фото: barnaul.org

Жители Барнаула написали обращение на прямую линию с Владимиром Путиным, в котором жалуются на нелегальную торговлю рядом с домом № 64 на улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Уже много лет они борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки, – говорится в обращении. – В микрорайоне Докучаево, буквально в нескольких метрах, есть рынок, но идти туда нелегальные торговцы не хотят. Так и топчут газон возле дома на Попова, 64".

Активисты ОНФ адресовали обращения главе Барнаула Вячеславу Франку, поскольку бороться с незаконной уличной торговлей в первую очередь должен муниципалитет, отметили активисты.

Напомним, что за подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф до 3000 рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении гражданину придётся заплатить до 5 тысяч рублей, должностному лицу – до 30 тысяч, юридическому – до 100 тысяч.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2021 13:03
гость

Уже много лет они борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки

Может нелегальные торговцы кому то отстегивают?

22.07.2021 13:04
гость

Может нелегальные торговцы кому то отстегивают?

Сейчас Путин узнает кому

22.07.2021 13:05
- гость -

Мусарам не привыкать старух гонять

22.07.2021 13:07
гость

Как то не активно гоняют, несколько лет толку нет. Может имеют с этого?

22.07.2021 13:08
АБОРИГЕН

Вооот! Путину! Какие там губернаторы, кураторы и полпреды? Всё это импотенция. Только Путин!

22.07.2021 13:22
ПЕТР

"Спасибо" таким жалобщикам! Из за них главные проблемы страны и населения размазываются.

22.07.2021 13:30
АБОРИГЕН

22.07.2021 13:22
ПЕТР
Не тех благодаришь.

22.07.2021 13:30
Митенька ржевский

Есть администрация Лениского района, есть там специально откормленная обученная дама, по-моему, Ульяна. Она должна быть в курсе...
А торгующих бабок там раз и обчёлся. Там матёрые гости из южных стран, да перекупы из сёл.... А мусоров я там не видел вообще никогда.

22.07.2021 13:38
- гость -

Опять кому-то бабки с укропом помешали. Да и не во дворе этого дома они торгуют.

22.07.2021 13:40
гость

Они уже несколько лет никому из компетентных органов не мешают. Только жильцам

22.07.2021 13:42
- гость -

22.07.2021 13:05
- гость -
Да там не бабулечки вовсе торгуют, а вполне себе здоровые и зачастую наглые тетки и дядьки. Газон ОЧЕНЬ жалко, а порядок, похоже, никто наводить не хочет.

22.07.2021 13:55
- гость -

Мелкие кляузники...самому Президенту довели проблему когда реально серьезные лежат где то в пыли

22.07.2021 13:57
- гость -

22.07.2021 13:55
- гость -
Людям НАДОЕЛО это безобразие!!! А что остается, если местным властям нет дела до этого? Ни администрации Ленинского района, ни администрации города.

22.07.2021 14:25
гость

как хорошо что есть Путин !
и хорошо что местную власть уже можно отпустить своими делами заниматься- с 1 июля все администрации ждут особое распоряжение для передачи народу своих полномочий и им запрещено передавать власть иным лицам.

22.07.2021 14:26
Павсекакий

У соседей собаки лают - мешают спать. Кому пожаловаться?
Страной правят жулики , кому жаловаться?

22.07.2021 14:32
гость

Страной правят жулики , кому жаловаться?

Американцам, конечно

22.07.2021 14:35
Павсекакий

"Американцам, конечно"
-----
С таким же успехом мжно жаловаться и господу богу, ибо дядя сэм не может уволить наших жуликов. Только сами.

22.07.2021 14:40
гость

С таким же успехом мжно жаловаться и господу богу, ибо дядя сэм не может уволить наших жуликов. Только сами.

Дядя Сэм может денег дать на борьбу с жуликами. Может счета жуликов заморозить, чтобы деньги за бугор не уплывали. Может санкции ввести, чтобы порвать экономику. Вообще у него большие возможности

22.07.2021 14:50
Павсекакий

"Может счета жуликов заморозить, чтобы деньги за бугор не уплывали. Может санкции ввести, чтобы порвать экономику."
-----
А тут получается как в анекдоте про папу-алкаша. - он меньше пить не станет, это мы будем меньше кушать.

22.07.2021 15:01
гость

14-26,пора понять,что жаловаться уже нет смысла-надо народу дела свои делать если разум есть у народа: собака лает?-пошёл поговорил с собакой по-человечески. Она перестала лаять.И так везде и во всём.
надо адрес народу сообщить куда приходить и решать что надо в городах-селах срочно делать-это должны быть администрации--там у них на входе служба пропусков есть-вот эти дамы должны сообщать о времени сходов граждан- власть пусть сидит на своих местах,но народ уже должен где-то обговаривать вопросы своего выживания.

сходы граждан не запрещены в РФ законом.
народ должен понимать что работу надо делать ,а не митинговать и не искать виноватых.
в администациях есть нормальные руководители-они тоже не знают что делать в создавшихся условиях.

22.07.2021 15:20
Итальянец

Двумя руками за разгон этого торжища в районе магазина "Алтай" и упомянутого выше дома! Напротив есть прекрасная площадка, называется Докучаевский рынок (базар).

22.07.2021 15:37
- гость -

Руками и ногами за, чтобы отправить Итальянца в дурдом. Да просто так.

22.07.2021 15:54
гость

А тут получается как в анекдоте про папу-алкаша. - он меньше пить не станет, это мы будем меньше кушать

Если дядя Сэм денег даст, будет на что кушать

22.07.2021 16:18
Аборигеше

Вооот! Путину! Какие там губернаторы, кураторы и полпреды? Всё это импотенция. Только Путин!

Спросите об этом парнишу, что где-то тут типа живёт... Он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт! И счастья ну просто не будет, когда он не сможет сказать: ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ТОЛЬКО ПУТИН!!!!!! Лишь Путин, - все сутки слыхать...

22.07.2021 16:22
- гость -

22.07.2021 15:20
Итальянец
Вашими устами глаголет истина!

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