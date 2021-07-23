Суббота, 24 Июль, 05:02

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

"Наливать негде?" Очередную АЗС построят на Павловском тракте в Барнауле

, ИА "Амител", Алёна Жукова
От улицы Попова до Звёздной уже построены десять заправок
Автомобили / Фото: tormotors.ru

Автомобили / Фото: tormotors.ru

Рядом с ТЦ "Лента" на Павловском тракте построят автомобильную газозаправочную станцию (АГЗС). Проект объекта представили 21 июля на градостроительном совете. Эксперты возведение заправочного комплекса одобрили, однако отметили: Павловский тракт, который считается "въездными воротами" в город, перенасыщен АЗС.

"Грустно, одни заправки"

Газовую автостанцию построят на углу Павловского тракта и улицы Попова. Площадь участка, на котором появится объект, составляет 13 соток. По словам авторов проекта, на территории АГЗС планируют выполнить озеленение, с магистрали автомобили будут попадать на заправку по "разгоночной" полосе.

"Участок расположен на территории многофункциональной общественно-деловой застройки. Вид разрешённого использования – заправка транспортных средств. Участок ограничен с южной стороны Павловским трактом, с северной и восточной – свободная от застройки площадь. С востока расположены бензиновая АЗС и ТЦ "Лента", сообщила архитектор "Барнаулстройпроекта" Инга Болдарева.

Эксперты не нашли у проекта изъянов и недочётов, поэтому его согласовали. Однако, по мнению депутата барнаульской гордумы Евгения Носенко, район перегружен заправочными комплексами. 

"Такое ощущение, что по Павловскому тракту от улицы Попова до улицы Звёздной надо ставить нефтеналивной терминал (промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, – прим. ред.): всё, что можно заправлять, мы заправляем на этом небольшом участке города, каждый градсовет там добавляется заправка", – отметил Носенко.

По его словам, квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, где уже построены две АЗС и скоро добавится ещё одна, не благоустроен. Застройщики, которые работали в ближайших микрорайонах, про этот участок "забыли".

"Я помню убогую АЗС, которая была на углу до "ТрансСиба" (на Павловском тракте, 154, – прим. ред.). Все думали, что этот квартал будет развиваться. Но районы рядом застроили, а этот угол бросили, там какая-то стоянка была. Потом её купил "ТрансСиб". Теперь ещё этот четырёхсторонний "сарайчик". Павловский тракт – это гостевой маршрут. Где объём, высота? Зачем там заправка? Нам что, наливать негде? Грустно, одни заправки в этой зоне", – сказал Носенко.

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров пояснил: строительство АГЗС ведётся в соответствии с генпланом и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Участок, где планируется заправка, находится в многофункциональной общественно-деловой зоне, которая разрешает строительство заправки. 

Однако чтобы в перспективе навести порядок в застройке Барнаула, чиновник предложил городским архитекторам, входящим в состав градсовета, поучаствовать в корректировке нового генплана.

"Сейчас мы заходим в активную фазу обсуждения технического задания генплана и правил землепользования и застройки. Предлагаю членам градсовета принять участие и внести свои предложения по формированию функциональных зон (которые и определяют перспективы застройки, – прим. ред.). Ваше мнение в будущем может помочь избежать таких проблем", – отмечает Фёдоров.  

Зачем меняют генплан?

Генплан развития Барнаула, рассчитанный до 2036 года, приняли в 2019 году. Его разрабатывала компания из Санкт-Петербурга. Архитекторы и жители до сих пор находят в документе ошибки и неточности.

Так, например, в огромных кварталах частного сектора в Ленинском и Железнодорожном районах разрешено строительство высоток. Это возмутило жителей, которые неоднократно выходили на пикеты. Поправки в генплан помогут устранить и другие ошибки.

Мэрия уже подготовила техническое задание на разработку документа, в конце 2021 года определят компанию, которая подготовит новый генплан. Примут его в 2022 году.

Сколько АЗС на Павловском тракте?

Сейчас вдоль Павловского тракта (от улицы Попова до улицы Звёздной), по данным городского справочника "2ГИС", находятся девять АЗС. Строительство ещё одной станции ведётся на пересечении Павловского тракта и улицы Звёздной. Здесь откроется первая в Барнауле АЗС татарстанской сети TАTNEFT ("Татнефть").

Проект объекта защищали в марте 2021 года на градсовете. АЗС разместится рядом с новым кварталом от строительной компании "Алгоритм" и "откусит" около 6 га земли от огромного участка, который в будущем хотят отдать под застройку.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2021 08:06
АБОРИГЕН

Вопрос "Зачем?" можно адресовать ко всему что происходит в городе. От так называемой новой набережной до организации дорожного движения.

23.07.2021 08:08
- гость -

если строят значит они нужны, если не заправлялись они бы закрывались

23.07.2021 08:10
- гость -

Зачем там заправка? Нам что, наливать негде? Грустно, одни заправки в этой зоне", – сказал Носенко.

ну что за клоун...

23.07.2021 08:11
- гость -

Заправки аварийность увеличивают. От туда автоледи на главную выскакивают.

23.07.2021 08:13
гость

если не заправлялись они бы закрывались

Тоже так подумал. Если Марии Ра были бы пустые, их бы не открывали. Если кто то заправляется, значит кому то нужны. Возможно открытие этой АЗС снизит прибыль других АЗС, что не выгодно заинтересованным в этой прибыли. Вот и возникает подозрение

23.07.2021 08:14
гость

Заправки аварийность увеличивают. От туда автоледи на главную выскакивают.

Любой перекресток аварийность увеличивает. Оттуда автоледи на главную выскакивают

23.07.2021 08:16
гость

Любой перекресток аварийность увеличивает. Оттуда автоледи на главную выскакивают

Другими словами, автоледи аварийность увеличивают

23.07.2021 08:16
- гость -


23.07.2021 08:14
гость


а иногда эти клуши по главной едут. вот где трэш!

23.07.2021 08:52
гость

Узнайте, кому будет принадлежать сия заправка, и все станет понятно.

23.07.2021 09:10
- гость -

Красиво пропиарился Евгений Николаевич. С пафосом.

23.07.2021 09:13
гость

Еще можно узнать кому принадлежат соседние заправки и станет понятно, кто этой заправкой недоволен

23.07.2021 09:22
- гость -

Ну не будет пользоваться спросом - разорится и обанкротится, землю кто-нибудь другой купит. Что за беда у этого Носатого?

23.07.2021 10:56
- гость -

Молодец что открывает.

23.07.2021 11:38
Обыватель

23.07.2021 08:06
АБОРИГЕН

А чем плоха новая набережная? по сравнению с участком старой, который около речного, очень даже хорошая

23.07.2021 11:45
- гость -

Чем больше заправок, тем меньше вероятность очередей, на чью то прибыль-убыток мне начхать.

23.07.2021 12:20
- гость -

23.07.2021 11:38
Обыватель

Это не набережная, а какой то апендикс...

23.07.2021 12:32
гость

Чем больше заправок, тем меньше вероятность очередей, на чью то прибыль-убыток мне начхать

Вообще, чем больше магазинов, аптек, школ, детских садов, поликлиник, больниц, просто домов и квартир, дорог, машин, еды, одежды и всего остального - тем лучше

23.07.2021 12:33
aleksey22

Похоже, что ни депутат Носенко, ни корреспондент Жукова, ни часть комментаторов не понимают разницы между АЗС и АГЗС. А последних на обозначенном участке Павловского тракта, если я не ошибаюсь, всего две. Причем обе по направлению "в город", по направлению "из города" (на котором собираются строить новую АГЗС) нет ни одной.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.