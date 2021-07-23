"Наливать негде?" Очередную АЗС построят на Павловском тракте в Барнауле

Рядом с ТЦ "Лента" на Павловском тракте построят автомобильную газозаправочную станцию (АГЗС). Проект объекта представили 21 июля на градостроительном совете. Эксперты возведение заправочного комплекса одобрили, однако отметили: Павловский тракт, который считается "въездными воротами" в город, перенасыщен АЗС.

"Грустно, одни заправки"

Газовую автостанцию построят на углу Павловского тракта и улицы Попова. Площадь участка, на котором появится объект, составляет 13 соток. По словам авторов проекта, на территории АГЗС планируют выполнить озеленение, с магистрали автомобили будут попадать на заправку по "разгоночной" полосе.

"Участок расположен на территории многофункциональной общественно-деловой застройки. Вид разрешённого использования – заправка транспортных средств. Участок ограничен с южной стороны Павловским трактом, с северной и восточной – свободная от застройки площадь. С востока расположены бензиновая АЗС и ТЦ "Лента", сообщила архитектор "Барнаулстройпроекта" Инга Болдарева.

Эксперты не нашли у проекта изъянов и недочётов, поэтому его согласовали. Однако, по мнению депутата барнаульской гордумы Евгения Носенко, район перегружен заправочными комплексами.

"Такое ощущение, что по Павловскому тракту от улицы Попова до улицы Звёздной надо ставить нефтеналивной терминал (промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, – прим. ред.): всё, что можно заправлять, мы заправляем на этом небольшом участке города, каждый градсовет там добавляется заправка", – отметил Носенко.

По его словам, квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, где уже построены две АЗС и скоро добавится ещё одна, не благоустроен. Застройщики, которые работали в ближайших микрорайонах, про этот участок "забыли".

"Я помню убогую АЗС, которая была на углу до "ТрансСиба" (на Павловском тракте, 154, – прим. ред.). Все думали, что этот квартал будет развиваться. Но районы рядом застроили, а этот угол бросили, там какая-то стоянка была. Потом её купил "ТрансСиб". Теперь ещё этот четырёхсторонний "сарайчик". Павловский тракт – это гостевой маршрут. Где объём, высота? Зачем там заправка? Нам что, наливать негде? Грустно, одни заправки в этой зоне", – сказал Носенко.

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров пояснил: строительство АГЗС ведётся в соответствии с генпланом и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Участок, где планируется заправка, находится в многофункциональной общественно-деловой зоне, которая разрешает строительство заправки.

Однако чтобы в перспективе навести порядок в застройке Барнаула, чиновник предложил городским архитекторам, входящим в состав градсовета, поучаствовать в корректировке нового генплана.

"Сейчас мы заходим в активную фазу обсуждения технического задания генплана и правил землепользования и застройки. Предлагаю членам градсовета принять участие и внести свои предложения по формированию функциональных зон (которые и определяют перспективы застройки, – прим. ред.). Ваше мнение в будущем может помочь избежать таких проблем", – отмечает Фёдоров.

Зачем меняют генплан?

Генплан развития Барнаула, рассчитанный до 2036 года, приняли в 2019 году. Его разрабатывала компания из Санкт-Петербурга. Архитекторы и жители до сих пор находят в документе ошибки и неточности.

Так, например, в огромных кварталах частного сектора в Ленинском и Железнодорожном районах разрешено строительство высоток. Это возмутило жителей, которые неоднократно выходили на пикеты. Поправки в генплан помогут устранить и другие ошибки.

Мэрия уже подготовила техническое задание на разработку документа, в конце 2021 года определят компанию, которая подготовит новый генплан. Примут его в 2022 году.

Сколько АЗС на Павловском тракте?

Сейчас вдоль Павловского тракта (от улицы Попова до улицы Звёздной), по данным городского справочника "2ГИС", находятся девять АЗС. Строительство ещё одной станции ведётся на пересечении Павловского тракта и улицы Звёздной. Здесь откроется первая в Барнауле АЗС татарстанской сети TАTNEFT ("Татнефть").

Проект объекта защищали в марте 2021 года на градсовете. АЗС разместится рядом с новым кварталом от строительной компании "Алгоритм" и "откусит" около 6 га земли от огромного участка, который в будущем хотят отдать под застройку.