На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта

В Барнауле на Змеиногорском тракте дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта. В общей сложности здесь обновят порядка 2,7 км дороги, сообщают в мэрии.

"На этой неделе строители приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от ул. Горнолыжной до ул. Нагорной. Для удобства автомобилистов работы ведутся в ночное время", – сказано в сообщении.

Днём же на участке монтируют бордюры вдоль трассы, устанавливают поребрик на велодорожке (она будет проходить по одной стороне тракта) и тротуарах, а в выходные приступят к укладке асфальта на них. Вскоре асфальт также начнут укладывать на парковках, дорожных примыканиях и трамвайных переездах.

Напомним, ремонтировать участок Змеиногорского тракта начали в мае 2021 года. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на работы выделили 136 млн рублей. Закончить их планируют до 15 августа.