Геннадий Зюганов назвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя преемником Путина

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможных преемников президента России Владимира Путина на выборах в 2024 году. Среди них оказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"У нас много молодых, энергичных и талантливых: первый заместитель председателя ЦК КПРФ Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ Новиков, секретарь ЦК КПРФ по международным связям Калашников, губернатор Орловской области Клычков, мэр Новосибирска Локоть", – заявил Зюганов в интервью Тине Канделаки на RTVI (цитата по BFM).

62-летний Анатолий Локоть возглавляет мэрию Новосибирска с апреля 2014 года. До избрания градоначальником был депутатом Госдумы от КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С 2006 года – первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, а с 2017-го – член президиума Центрального комитета КПРФ.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников Путина. В его список вошли Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и другие.

Во время прямой линии 30 июня сам Путин заявил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны. Тем не менее он отметил, что его задача заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. "Подойдет время, и я надеюсь, что смогу сказать: такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина – Россия", – сказал он.