Виктор Томенко заявил, что школы не будут переводить на дистант. По крайне мере, пока

Учебный год в школах Алтайского края начнётся в очном формате, об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и регион уже вышел на верхнюю планку заболеваемости. За нею должен пойти спад, поэтому пока вопрос о переходе на дистанционный формат обучения школьников не стоит.
"До начала учебного года ещё больше месяца, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но пока вся подготовка идёт из такого представления, что все ребятишки пойдут в школу", – сказал глава региона.
Комментарии
Что об этом заявлять, впереди времени ещё больше месяца.
19.09.2021 выборы, как можно на дистант отправить, да никак, т.к. в школах голосование. А вот, что будет потом .........
да до выборов у нас все хорошо. Дотянем. А там придумаем что-нибудь новенькое. Можно и закрывать будет все...