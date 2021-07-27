Виктор Томенко заявил, что школы не будут переводить на дистант. По крайне мере, пока

Учебный год в школах Алтайского края начнётся в очном формате, об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и регион уже вышел на верхнюю планку заболеваемости. За нею должен пойти спад, поэтому пока вопрос о переходе на дистанционный формат обучения школьников не стоит.

"До начала учебного года ещё больше месяца, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но пока вся подготовка идёт из такого представления, что все ребятишки пойдут в школу", – сказал глава региона.