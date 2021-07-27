Бил руками, ремнём и черенком. Отец истязал шестерых детей в Алтайском крае

Жителя Славгорода осудили за систематическое истязание шестерых собственных детей. Мужчина наказывал их, избивая черенком от лопаты, ремнём и руками, а однажды сломал 12-летнему сыну руку за плохое поведение.

"Установлено, что в 2019 году осуждённый с целью воспитания своих несовершеннолетних детей от шести до пятнадцати лет систематически применял в отношении них телесные наказания: наносил удары руками, ремнём, черенком от лопаты, причиняя им физические и психические страдания. Кроме того, в один из дней ноября 2019 года, испытывая неприязненные отношения к двенадцатилетнему сыну за его поведение, которое не отвечало требованиям отца, нанёс два удара черенком от лопаты по левой руке ребёнка, причинив перелом", – сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Мужчину признали виновным и с учётом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств ему назначили три года и пять месяцев колонии общего режима. Адвокат пытался подать апелляцию для назначения условного наказания, однако его доводы признали необоснованными.