В Чечне заявили о 100% вакцинации населения

Чеченская Республика опередила остальные регионы и первой среди субъектов России вакцинировала 100% взрослого населения. Высокий показатель был зафиксирован через день после поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

"Чечня первой из регионов РФ достигла стопроцентной вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики (910 тысяч человек)", – заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По прогнозам министра, достигнутый коллективный иммунитет отразится на эпидемиологической ситуации в регионе ближе к осени. Сулейманов также указал на необходимость соблюдения плановой вакцинации для сохранения достигнутых результатов.