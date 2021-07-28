Свыше 50 млн рублей выделили на капремонт отделения горбольницы № 12 в Барнауле

В городской больнице № 12 Барнаула приступили к расширению реанимационного отделения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На проведение работ выделили свыше 50 миллионов рублей. В настоящий момент в здании работает шесть реанимационных коек, будет – 18 (с возможностью увеличения до 24 коек).

"Строители завершают работы – готовность объекта составляет не менее 90%. В отделении установили новые окна, полностью обновили систему вентиляции, электропроводку, систему водоснабжения. По словам главного инженера подрядной организации Андрея Кормщикова, ремонт идёт с учётом всех современных требований, предъявляемых к медицинским организациям", – сказано в сообщении.

При необходимости отремонтированное реанимационное отделение будет принимать пациентов с COVID-19, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.