ГИБДД ищет свидетелей двух ДТП в Барнауле, участники которых скрылись

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев двух ДТП, которые произошли 26 и 27 июля. В обоих случаях участники аварии покинули место происшествия и скрылись.

Как сообщает отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, 26 июля в 08:45 в районе дома № 3 на улице Сельскохозяйственной произошло столкновение автомобиля Honda Civic и неустановленного велосипедиста. Последний скрылся с места происшествия.

27 июля с 11:00 до 14:30 возле дома на улице 65 лет Победы в районе дома № 41 неустановленное авто въехало в стоящий BMW 740. В результате виновник аварии скрылся.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-548, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.