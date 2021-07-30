Самый крупный в крае. В барнаульском ТЦ "Геомаркет" открылся новый пункт вакцинации

Самый крупный пункт вакцинации в Алтайском крае открылся на базе барнаульского торгового центра "Геомаркет". Там, в отличие от других мобильных пунктов, привиться могут одновременно пять человек. В Минздраве объяснили, что этот прививочный кабинет разгрузит поликлиники от очередей и поможет улучшить оказание плановой помощи для других пациентов. Корреспондент amic.ru побывал на открытии точки вакцинации. Рассказываем, есть ли там очереди и как туда попасть.

Почти как в больнице

Новый пункт вакцинации занял целый этаж торгового центра. Примечательно, что владелец площадей предоставил помещения в безвозмездное пользование. А пространство оказалось немаленьким – три огромные комнаты, которые оборудовали в медицинские кабинеты.

Организовано всё почти как в поликлинике. На первом этаже – там, где расположены магазины, – наклеили указатели, поэтому найти прививочный пункт легко. Поднимаемся. Нам дают бахилы, измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером. После этого сразу попадаем в просторный зал ожидания.

Проходим, заполняем анкету. Далее – кабинет № 2. Там стоят закрытые кабинки – всего пять, – где человека осматривают и опрашивают, прежде чем вакцинировать. Только после этого приглашают в прививочный – третий кабинет. Там также есть ширмы и даже кушетки. Ничем не отличить от больничной палаты.

"У нас здесь оборудовано всё для того, чтобы люди приходили и вакцинировались комфортно. Препараты хранятся в специальных морозильных камерах, в отличие от малых пунктов вакцинации, куда их приходится подвозить раз в несколько часов, потому что условий для хранения там, к сожалению, нет", – сказал главный врач городской барнаульской больницы № 3 Александр Шпиготский. Медики этого учреждения со специалистами из городской больницы № 10 прививают горожан в новом центре.

За два часа – более ста человек

Через два часа после открытия на прививку в крупный центр уже записалось более ста человек, заявили в краевом Минздраве. Людей направляют через кол-центры поликлиник по месту жительства.

"Мы стараемся разгрузить очереди в поликлиниках и освободить врачей для планового приёма по максимуму, поэтому новый центр вакцинации нас очень выручает. Но кабинеты вакцинации в больницах мы всё равно не закроем, наша цель – привить как можно больше людей", – отметил Александр Шпиготский.





Несмотря на то, что записавшихся много, очереди на момент пресс-подхода в пункте вакцинации не было. Но люди постепенно подходили – кто-то просто шёл мимо и заметил, кто-то узнал из СМИ о новом прививочном кабинете, а кто-то уже пришёл сюда целенаправленно.

"Я решила поставить прививку сама, добровольно. Прививаемся всей семьёй с самого детства. Считаю, что это необходимо и важно. И очень удобно, что такой большой пункт вакцинации развернули прямо около дома", – поделилась с amic.ru жительница Барнаула Марина Попова.

Пока в "Геомаркете" можно поставить только "Спутник V", но врачи сказали, что в ближайшее время ожидают поставок и других препаратов – "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны" и "КовиВака".

"Процедура вакцинации здесь такая же, как и везде. С собой нужен паспорт и СНИЛС. Можете приходить и ставить прививку в порядке живой очереди, не только через запись по телефону", – напомнили правила медики.

К слову, сотрудники ТЦ "Геомаркет", разумеется, привились в первых рядах – 50 человек уже поставили первый компонент.

Новый пункт вакцинации расположен по адресу пр. Ленина, 154а, корпус 1, 2 этаж. Часы работы – с 10:00 до 19:00 без выходных.