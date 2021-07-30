Самый крупный в крае. В барнаульском ТЦ "Геомаркет" открылся новый пункт вакцинации

Самый крупный пункт вакцинации в Алтайском крае открылся на базе барнаульского торгового центра "Геомаркет". Там, в отличие от других мобильных пунктов, привиться могут одновременно пять человек. В Минздраве объяснили, что этот прививочный кабинет разгрузит поликлиники от очередей и поможет улучшить оказание плановой помощи для других пациентов. Корреспондент amic.ru побывал на открытии точки вакцинации. Рассказываем, есть ли там очереди и как туда попасть.
Почти как в больнице
Новый пункт вакцинации занял целый этаж торгового центра. Примечательно, что владелец площадей предоставил помещения в безвозмездное пользование. А пространство оказалось немаленьким – три огромные комнаты, которые оборудовали в медицинские кабинеты.
Организовано всё почти как в поликлинике. На первом этаже – там, где расположены магазины, – наклеили указатели, поэтому найти прививочный пункт легко. Поднимаемся. Нам дают бахилы, измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером. После этого сразу попадаем в просторный зал ожидания.
Проходим, заполняем анкету. Далее – кабинет № 2. Там стоят закрытые кабинки – всего пять, – где человека осматривают и опрашивают, прежде чем вакцинировать. Только после этого приглашают в прививочный – третий кабинет. Там также есть ширмы и даже кушетки. Ничем не отличить от больничной палаты.
"У нас здесь оборудовано всё для того, чтобы люди приходили и вакцинировались комфортно. Препараты хранятся в специальных морозильных камерах, в отличие от малых пунктов вакцинации, куда их приходится подвозить раз в несколько часов, потому что условий для хранения там, к сожалению, нет", – сказал главный врач городской барнаульской больницы № 3 Александр Шпиготский. Медики этого учреждения со специалистами из городской больницы № 10 прививают горожан в новом центре.
За два часа – более ста человек
Через два часа после открытия на прививку в крупный центр уже записалось более ста человек, заявили в краевом Минздраве. Людей направляют через кол-центры поликлиник по месту жительства.
"Мы стараемся разгрузить очереди в поликлиниках и освободить врачей для планового приёма по максимуму, поэтому новый центр вакцинации нас очень выручает. Но кабинеты вакцинации в больницах мы всё равно не закроем, наша цель – привить как можно больше людей", – отметил Александр Шпиготский.
Несмотря на то, что записавшихся много, очереди на момент пресс-подхода в пункте вакцинации не было. Но люди постепенно подходили – кто-то просто шёл мимо и заметил, кто-то узнал из СМИ о новом прививочном кабинете, а кто-то уже пришёл сюда целенаправленно.
"Я решила поставить прививку сама, добровольно. Прививаемся всей семьёй с самого детства. Считаю, что это необходимо и важно. И очень удобно, что такой большой пункт вакцинации развернули прямо около дома", – поделилась с amic.ru жительница Барнаула Марина Попова.
Пока в "Геомаркете" можно поставить только "Спутник V", но врачи сказали, что в ближайшее время ожидают поставок и других препаратов – "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны" и "КовиВака".
"Процедура вакцинации здесь такая же, как и везде. С собой нужен паспорт и СНИЛС. Можете приходить и ставить прививку в порядке живой очереди, не только через запись по телефону", – напомнили правила медики.
К слову, сотрудники ТЦ "Геомаркет", разумеется, привились в первых рядах – 50 человек уже поставили первый компонент.
Новый пункт вакцинации расположен по адресу пр. Ленина, 154а, корпус 1, 2 этаж. Часы работы – с 10:00 до 19:00 без выходных.
Комментарии
А "жижа непонятная" ещё спит?
А не получится так, что человек мог бы провакцинироваться буквально в соседнем доме, а его в колл-центре направят ехать через полгорода в Геомаркет?
Закрыли запись к терапевтам на Госуслугах и посадили их в торговый центр, отдохнуть от очередей в поликлиниках
через кол-центры поликлиник
То есть люди отстаивают очереди в поликлиниках, после этих очередей их отправляют в ТЦ?
Для чего и спёр?
Не прошло и года, как начали выруливать на ровную дорожку. Лучше поздно чем никогда.
Пойду уколюсь! Люблю бесплатные прививочки! Потом сяду в автобус покататься и схожу на прием к мэру, прививку проверю.
30.07.2021 08:04
гость
Дядя,вы дурак? Колцентр- это куда надо звонить а не стоять в очереди у поликлиники.
Люблю разные прививки. Деду надо оздаравливаться.
30.07.2021 08:34
Гость
Тетя, вы дура? (ничего личного, просто ответ). Цифровая очередь через терминалы организуется не в кол-центре? В любом случае звонить в кол-центр менее удобно, чем записываться через Госуслуги
Молодцы.
а чё КовиВак тока для своих????
Хорошо!
Завтра своих работяг загоню под шприцы всем стадом, как учили в сельхозе на ветфаке. Они у меня люди простые, неучёные, им рекламы и призывов по телеку от артистов и политиков достаточно. Все боятся "ковидлы" и хотят поскорее встретиться с прадедами
30.07.2021 09:16
Предприниматель
Судя по всему- сами под стать работникам.
30.07.2021 09:31
Гость
Нет!
Я более быдловатый и жадный!!
Поставлю прививку и куплю жене сапоги.
Ваш Леня Голубков.
30.07.2021 08:53
гость
Простите,дяденька!
Я записывался в своё время через услуги-без очереди,хождения,стояния....
Как вам приходится сейчас тяжело!
а если сейчас завоет сирена по настоящему и объявят:" с вещами на вход в автобусы"--кто первый рванёт? -вакцинированные?---а потом окажется что вы там куда вам точно не надо---скажут : "очередная прививочка от штампа.,."
раньше думай о Родине-а потом о себе!...
Конечно, если распахнутся ворота скотобойни и прозвучит команда "Входи по одному!" первыми потянутся вакцинированные. Ведь власть плохого не посоветует.
Разве что уничтожение образования.
Разве что уничтожение здравоохранения.
Разве что уничтожение промышленности.
Разве что повышение пенсионного возраста.
по любому даже документы и сертификаты никто из прибежавших не спросили... все же втыкаются
30.07.2021 10:44
- гость -
Ну ты стахановец! В одного втыкаешь! Платят,что-ли?