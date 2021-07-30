Такой день. Уголовное дело после хлопка газа в Барнауле и состояние младенца из Бийска

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 29 июля.

СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в барнаульской многоэтажке. По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодёжной в городе Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Трёхмесячная девочка, которую мать сбросила с седьмого этажа в Бийске, получила ушибы, её состояние не смертельное. Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ссылаясь на слова врачей, в своём Instagram рассказала, что девочка "родилась в рубашке". Состояние малышки стабильное, её перевезли на лечение в Барнаул, отмечает омбудсмен.

41-летнего жителя Барнаула осудят за изготовление порнографии с несовершеннолетними. Мужчина снимал на камеру мобильного телефона племянниц своей супруги, которым на тот момент было девять и шесть лет. Свидетелей совершения мужчиной преступлений не было, а видео он удалил в дальнейшем. При этом видеофайлы автоматически были загружены на один из облачных сервисов, где их нашли сотрудники Интерпола и передали российской полиции.

В Рубцовске после двухнедельного перерыва возобновили подачу горячей воды. Без ресурса остался один дом. Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, повреждение обнаружили по адресу улица Ипподромская, 41а. Ремонт там проведут в пятницу, 30 июля.