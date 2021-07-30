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На день дольше. Какие правила для въезда в Россию из-за границы изменил Роспотребнадзор?

, ИА "Амител"
Объясняем, как теперь проходить тестирование ПЦР и в какие сроки его предоставлять
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор изменил правила въезда граждан России на родину из-за границы. Перемены коснулись сроков сдачи теста-ПЦР на коронавирусную инфекцию. Анализ по-прежнему обязателен, но россиянам добавили сутки, для того чтобы предоставить результаты. Рассказываем, как теперь проходит тестирование на ковид после приезда из-за границы, нужно ли соблюдать самоизоляцию и что будет, если тест не сдать в положенный срок.

1
Я прилетел из-за границы. Как скоро нужно предоставить тест на COVID-19?

С 30 июля россияне, которые приезжают из заграничных отпусков (на любом виде транспорта – машине, поезде, самолёте), должны сделать анализ на коронавирус в течение четырёх дней после возвращения домой. При этом анализ на антитела не подходит. Ранее на тестирование давалось три дня.

Перед вылетом в Россию на "Госуслугах" вы должны заполнить специальную анкету прибывающего в РФ, которую нужно будет показать на паспортном контроле. По возвращении в страну вы проходите ПЦР-тестирование на COVID-19 в любой медицинской организации, а результат загружаете на портал.

2

Нужно ли соблюдать самоизоляцию до получения результата?

Да, вам придётся находиться дома в режиме самоизоляции до тех пор, пока результаты вашего теста не будут готовы. Если вы получите подтверждение, что заражены и болеете коронавирусом, придётся изолироваться ещё минимум на две недели.
3
Что будет, если я не предоставлю информацию за этот срок?

Скорее всего, вы получите штраф от 15 до 40 тысяч рублей. А если при этом кого-то успел и заразить, сумма санкции составить от 250 до 300 тысяч рублей. Поэтому лучше всего сдать ПЦР как можно быстрее – с учётом, что результатов придётся ждать около суток.

4

А есть ли освобождение от ПЦР-тестирования?

Да, есть. Если вы уже сделали прививку от ковида не позднее 12 месяцев назад либо переболели вирусом не позднее шести месяцев назад, то тестирование делать не нужно. Однако при этом вы должны иметь документальное подтверждение – то есть сертификат о вакцинации или справку о том, что вы переболели.

5

А какие сроки тестирования, если я собираюсь лететь за границу?

Это нужно узнавать в отдельно взятой стране – у всех условия разные. Но в основном страны требуют пройти ПЦР-тесты в течение 72 часов до прибытия, не раньше.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

30.07.2021 15:32
- гость -

Если вы уже сделали прививку от ковида не позднее 12 месяцев назад либо переболели вирусом не позднее шести месяцев назад, то тестирование делать не нужно.

Даже если вы уже больны.
Вот так заразу и распространяют привитые.

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