На день дольше. Какие правила для въезда в Россию из-за границы изменил Роспотребнадзор?

Я прилетел из-за границы. Как скоро нужно предоставить тест на COVID-19?

С 30 июля россияне, которые приезжают из заграничных отпусков (на любом виде транспорта – машине, поезде, самолёте), должны сделать анализ на коронавирус в течение четырёх дней после возвращения домой. При этом анализ на антитела не подходит. Ранее на тестирование давалось три дня.

Перед вылетом в Россию на "Госуслугах" вы должны заполнить специальную анкету прибывающего в РФ, которую нужно будет показать на паспортном контроле. По возвращении в страну вы проходите ПЦР-тестирование на COVID-19 в любой медицинской организации, а результат загружаете на портал.