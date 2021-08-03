От создания сайтов до IT-стартапа. В Барнауле открыт набор в "Малую компьютерную академию"

Способность к работе с гаджетами и компьютером у современных детей есть практически с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние дети не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто сёрфят, но и ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Наши дети готовы к цифровизации и они серьёзно интересуются технологиями. Чтобы тяга к знаниям не пропала, помогут курсы IT.

Компьютерная академия "Шаг" открывает набор на программу компьютерного образования для детей от 7 до 14 лет, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа "Малая компьютерная академия" получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".

В программе обучения:

– web-дизайн;

– game-разработка;

– 3D-моделирование;

– программирование;

– разработка мобильных приложений и многое другое.

Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребёнка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с лёгкостью строит алгоритмы – ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдёт направление дизайна и 3D-моделирования.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии – максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.

В ближайшую субботу, 7 августа, в академии пройдёт бесплатный пробный урок для детей от 7 до 14 лет по 3D-моделированию.

В программе:

пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;

как создать свой 3D-персонаж с нуля;

семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

десять уникальных 3D-персонажей;

практическое создание героя из игры Minecraft.

Приходите, посмотрите и попробуйте!

Компьютерная академия "Шаг"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

WhatsApp: + 7 906-966-5347

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