Почти 17,5 миллиона россиян получили единовременные выплаты для школьников

Родители 17,4 миллиона россиян получили единовременные выплаты для школьников, выдавать которые начали с 2 августа. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Приём заявлений и их обработка продолжается", – цитирует министра РИА Новости.

Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется вне зависимости от доходов российским семьям, где есть дети, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате).

В Алтайском крае с начала выплат Пенсионный фонд региона одобрил 215 920 заявлений, которые поданы родителями для получения выплат на 297 853 ребёнка школьного возраста.