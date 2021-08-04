Почти 17,5 миллиона россиян получили единовременные выплаты для школьников

Родители 17,4 миллиона россиян получили единовременные выплаты для школьников, выдавать которые начали с 2 августа. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Приём заявлений и их обработка продолжается", – цитирует министра РИА Новости.
Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется вне зависимости от доходов российским семьям, где есть дети, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате).
В Алтайском крае с начала выплат Пенсионный фонд региона одобрил 215 920 заявлений, которые поданы родителями для получения выплат на 297 853 ребёнка школьного возраста.
Комментарии
Очередная маленькая победа Путина в борьбе с колониальной кредитно-финансовой системой, установленной в России. Ждём ответки (если не уже). Это могут быть повышения налогов, сборов, пошлин или появления оных новых) , повышение ставок кредитов и пр. Вариантов у них тысячи, а Путин физически уследить за всем не может.