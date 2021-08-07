Ещё одно место обитания снежного барса обнаружили в Горном Алтае

Учёные нашли на Северо-Чуйском хребте в Республике Алтай ещё один очаг обитания снежного барса. Исследователи установили на возвышенности около 30 камер и обнаружили новое пристанище хищника.

Как сообщили сотрудники Сайлюгемского нацпарка, на кадрах фотоловушек засветились не только уже знакомые учёным особи, но и неизвестная до этого самка с двумя детёнышами и ещё один барс. Также на камеры попали самец Юнчи и самка по кличке № 4 с двумя котятами.

Как отметили экологи, это позволяет говорить о новом очаге обитания по меньшей мере из шести особей.

"Это очень много и весьма значительно, учитывая, что всего российская группировка насчитывает не более 70-90 особей", – отмечают в Сайлюгемском парке.

Напомним, что в июле краснокнижный манул заметил фотоловушку в Сайлюгемском национальном парке, когда шёл по чьему-то следу.

В отличие от собратьев, которые ранее даже обнюхивали камеру и тёрлись об неё, этот оказался слишком скромным и, вдоволь наглядевшись на диковинку, отправился дальше по своим кошачьим делам.