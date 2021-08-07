280 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки

280 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 64 025 человек.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 95, Бийск – 25, Рубцовск, – 22, Заринск – 10, Алейск – 7, Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы – по шесть заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по пять заболевших, Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по четыре заболевших, Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по трое заболевших, Бийский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы – по двое заболевших, Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы – по одному заболевшему.

Скончались ещё 24 пациента с коронавирусом, из которых 21 непосредственно от инфекции, а ещё трое – по иным причинам.

Выздоровели 130 пациентов, всего переболели COVID-19 49 767 человек.

На 7 августа на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2959 человек. Из них 778 в тяжелом состоянии, 237 подключены к аппаратам ИВЛ.