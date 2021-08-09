Три рейса из Москвы посадили в Барнауле из-за задымления в Сибири

Три рейса из Москвы посадили в Барнауле из-за задымления на территории Сибири. Сейчас в аэропорту находятся пассажиры, которые направлялись из Москвы в Красноярск, Абакан и Братск, сообщает "Борус".
Всего более 50 утренних рейсов задерживаются на вылет и прилёт в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, пишет ТАСС.
Согласно онлайн-табло аэропорта Красноярска, откладывается отправление порядка 20 рейсов, примерно столько же прибывающих задержано или отменено. В Кемерове задерживается прибытие трёх самолётов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.
Также четыре воздушных судна, вылетевших из Москвы и Симферополя в Иркутск, были направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Задержаны ещё два рейса из Новосибирска. Кроме того, отложили как минимум четыре рейса из Иркутска: один – в Москву и три – в северные районы области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров.
Комментарии
Артем так и летать не будем.
И правильно что не будете, баловство это.
Рожденный ползать летать не будет, хотя конечно есть воздушные змеи
каждый год одно и тоже
где туман, где дым.
В Иркутск низя, в Читу можно, хотя к Якутии Чита ближе
9.08.2021 14:14
- гость -
Может быть, дым не по прямой линии, а по дуге, например приплыл
В Иркутск низя, в Читу можно, хотя к Якутии Чита ближе
Что вы тетя, мнете тити...
Вы про розу
моисеевнуветров хоть раз слышали???