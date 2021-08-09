Три рейса из Москвы посадили в Барнауле из-за задымления в Сибири

Три рейса из Москвы посадили в Барнауле из-за задымления на территории Сибири. Сейчас в аэропорту находятся пассажиры, которые направлялись из Москвы в Красноярск, Абакан и Братск, сообщает "Борус".

Всего более 50 утренних рейсов задерживаются на вылет и прилёт в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, пишет ТАСС.

Согласно онлайн-табло аэропорта Красноярска, откладывается отправление порядка 20 рейсов, примерно столько же прибывающих задержано или отменено. В Кемерове задерживается прибытие трёх самолётов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.

Также четыре воздушных судна, вылетевших из Москвы и Симферополя в Иркутск, были направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Задержаны ещё два рейса из Новосибирска. Кроме того, отложили как минимум четыре рейса из Иркутска: один – в Москву и три – в северные районы области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров.