480 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Алтайского края

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев отчитался о ходе уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Озимые и ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны с площади 200 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна составил 480 тысяч тонн.

"Урожайность колеблется в зависимости от того, в какой природно-климатической зоне расположено хозяйство. Максимальная урожайность – в благоприятных для выращивания озимых районах. Например, в Смоленском и Зональном с одного гектара в среднем получают по 45-50 центнеров зерна", – отметил министр.

Уборка продолжается.