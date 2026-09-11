Бывший глава УФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников получил новый пост в Башкирии

О смене руководителя алтайского управления стало известно 9 сентября

11 сентября 2026, 08:31, ИА Амител

Роман Плотников / Фото: правительство Алтайского края

Бывший начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников возглавит управление ведомства в Республике Башкортостан. О его новом назначении сообщает "РБК-Уфа".

О смене руководителя алтайского управления стало известно 9 сентября. Новым начальником УФСБ России по Алтайскому краю назначен полковник Евгений Нечаев. Соответствующий указ подписал президент России.

Роман Плотников родился в 1976 году в Кунгуре. Карьеру в органах безопасности он начал в 2000 году в управлении ФСБ по Пермскому краю. В 2011 году продолжил службу в Вологодской области, а позднее работал в Калининграде.

В апреле 2019 года Плотников возглавил УФСБ России по Республике Алтай. В феврале 2022 года его назначили начальником управления ФСБ по Алтайскому краю, которым он руководил более четырех лет.