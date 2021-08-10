"Справлюсь". 15-летняя звезда "Пусть говорят" ждёт второго ребёнка и переезжает в Барнаул

Забеременевшая в 13 лет школьница Красноярского края Даша Суднишникова ждёт второго ребёнка. Отцом второго малыша стал её несовершеннолетний бойфренд. Однако связывать свою жизнь с молодым человеком девушка не планирует. По словам сибирячки, парень избивал её, и молодая мама написала на него заявление в полицию, а также решилась на аборт. Но врачи убедили Дашу сохранить беременность, сообщают "Невские новости".
В своём в Instagram 15-летняя девушка сообщила, что уже готовится выйти замуж за другого молодого человека и планирует переехать в Алтайский край.
"Я справлюсь с двумя детьми. В 16 лет выйду замуж, потом узнаете, за кого. Перееду в Барнаул, буду снимать трёхкомнатную хату со своей знакомой, у неё тоже есть ребёнок. В принципе, я уже все распланировала, надеюсь, вы меня поддержите", – обратилась Суднишникова к подписчикам.
Год назад из роддома сибирячку встречал с цветами и другими подарками её 11-летний возлюбленный. Несмотря на разницу в возрасте, девушка утверждала, что несовершеннолетний избранник готов принять её ребенка от другого: после экспертизы Даша призналась, что стала жертвой изнасилования.
Комментарии
надеюсь, вы меня поддержите
пусть тебя родственники поддерживают, давалка малолетняя.
Когда на Алтай переселяются яркие люди, этому можно только порадоваться
В Алтайском крае что ли аленя нашла? Или со своим едет?
Такие звезды нам нужны, может благодаря им о нас будут помнить там....Смотришь лишний трамвайчик отправят с барского плеча.
10.08.2021 12:36
- гость -
"Я справлюсь с двумя детьми. В 16 лет выйду замуж, потом узнаете, за кого. Перееду в Барнаул, буду снимать трёхкомнатную хату со своей знакомой, у неё тоже есть ребёнок."
У неё мозга нет даже на сочинение,но "подписчики" схавают. А Амик разразится новостью.
мир сошел с ума . совсем народ все . все все занавес!!!
Да пусть рожает сколько может, но вот органам опеки надо взять на заметку эту недомадам. Сможет ли она воспитать да и просто накормить, одеть детей.
Наверное, это будет мой первый коммент на амике, но вся эта новость это полный пипец!!!
Это пипец, товарищи!
выйду замуж, потом узнаете, за кого.
Пока не узнаю, вся изведусь без еды и сна.
Буду снимать хату..... занавес
А вы видите в посте в Инстаграме, на который дана ссылка в новости, слово "Барнаул"?
Пока не узнаю, вся изведусь без еды и сна.
)))))))))))))))
Многодетные дети?
Треш и угар...
В Барнауле все сирые и убогие снимают 3-х комнатные квартиры.... Здесь меньше нету квартир..... Земля обетованная...