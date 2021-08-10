"Справлюсь". 15-летняя звезда "Пусть говорят" ждёт второго ребёнка и переезжает в Барнаул

Забеременевшая в 13 лет школьница Красноярского края Даша Суднишникова ждёт второго ребёнка. Отцом второго малыша стал её несовершеннолетний бойфренд. Однако связывать свою жизнь с молодым человеком девушка не планирует. По словам сибирячки, парень избивал её, и молодая мама написала на него заявление в полицию, а также решилась на аборт. Но врачи убедили Дашу сохранить беременность, сообщают "Невские новости".

В своём в Instagram 15-летняя девушка сообщила, что уже готовится выйти замуж за другого молодого человека и планирует переехать в Алтайский край.

"Я справлюсь с двумя детьми. В 16 лет выйду замуж, потом узнаете, за кого. Перееду в Барнаул, буду снимать трёхкомнатную хату со своей знакомой, у неё тоже есть ребёнок. В принципе, я уже все распланировала, надеюсь, вы меня поддержите", – обратилась Суднишникова к подписчикам.

Год назад из роддома сибирячку встречал с цветами и другими подарками её 11-летний возлюбленный. Несмотря на разницу в возрасте, девушка утверждала, что несовершеннолетний избранник готов принять её ребенка от другого: после экспертизы Даша призналась, что стала жертвой изнасилования.