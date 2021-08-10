С прицелом на будущее: "Ростелеком" показал рабочие места барнаульским школьникам

"Ростелеком" совместно с центром стратегического планирования и карьеры "Бутакова и партнёры" провёл в Барнауле экскурсию для старшеклассников. Представители провайдера познакомили школьников с основными профессиями телекоммуникационного рынка и рассказали, как можно стать сотрудником компании.

"У нас работает много специалистов из разных областей, представлен большой спектр профессий. Целью экскурсии было показать, чем занимаются сотрудники, от первого контакта с клиентами и до сервисного обслуживания. Ребята в итоге получили представление о работе в крупной федеральной компании и узнали, сколько открывается перспектив для профессионального и карьерного роста", – рассказала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

Сначала участники экскурсии посетили офис продаж и обслуживания на ул. Димитрова, 62а, в котором горожане подключают услуги, покупают смартфоны и тестируют новые сервисы. Школьники пообщались с голосовым помощником "Маруся" (умная колонка "Капсула"), посмотрели, как управлять интерактивным ТВ, узнали, что представляют собой IP-камеры домашнего видеонаблюдения и датчики "Умного дома". Руководитель офиса рассказала, что должен знать и уметь специалист офиса, чтобы грамотно и комфортно обслужить клиента.

Специалисты группы активных продаж показали свои рабочие места и рассказали, что такое телемаркетинг, кто такие агенты и супервайзеры, как они используют в командной работе элементы киберигры. Они также поделились слагаемыми успеха менеджера по продаже услуг.

После этого школьники посетили серверную Алтайского филиала "Ростелекома", в которой на площади в 140 кв. м размещено технологическое оборудование для работы всей инфраструктуры компании. Ребята побывали на цифровой телефонной станции EWSD и в контактном центре "Ростелекома".

Экскурсанты узнали, что у сотрудников "Ростелекома" есть много возможностей для обучения и развития. Для них доступен онлайн-университет, действуют курсы "Цифровая экономика" и мини-MBA, а также корпоративная библиотека с большим выбором изданий.

"Благодаря экскурсии наши подопечные увидели, как на самом деле выглядит работа телекоммуникационной компании изнутри, и примерили на себя точки входа в различные профессии. Живое общение помогло снять стереотип о том, что профессию нужно выбирать раз и навсегда: компания помогает раскрыть потенциал, который иногда приводит к кардинальной смене деятельности", – сказала директор центра стратегического планирования и карьеры "Бутакова и партнёры" Наталья Бутакова.

Она также поблагодарила коллектив "Ростелекома" за открытость и ответы на важные вопросы.