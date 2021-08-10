Алтайские предприятия задолжали сотрудникам более 32 млн рублей

Компании Алтайского края задолжали свыше 32 млн рублей 615 сотрудникам. Это свыше 52 тыс. рублей на одного человека. Данные по ликвидированным предприятиям не учитываются, сообщает краевой Следком.
С начала года в регионе зарегистрировано 58 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий"). В 2020 году таких заявлений было больше – 62. Возбуждено 16 уголовных дел (в 2020 – 15), в суд направлено семь уголовных дел (в 2020 – два).
Сумма ущерба возмещённого ущерба в 2021 году составила 8,2 млн рублей (в 2020 – 61,9 млн рублей). Наложен арест на имущество на общую сумму 10,8 млн рублей (в 2020 – 160 млн рублей).
"В текущем году на данном направлении деятельности необходимо также предпринимать меры к возмещению причинённого ущерба, как на стадии доследственной проверки, так и на стадии расследования уголовного дела", – сообщает пресс-служба Следкома.
Комментарии
Вспоминаю 90-е. Все вернулось. Ждём дефицита, разборок, приватизацию, инфляцию, переворот? Ну и локальные конфликты в придачу?
Факт.
А нового Серегу Мавроди дождемся?
Злые какие то. По телевизору говорят и показывают рост, подъем, рывок, импортозамещение, увеличение производительности труда в секторах экономики. А эти злыдни все про негатив. Как самим то не стыдно? или телевидению России не верите что ли?