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Дорогу-дублёр, которая разгрузит Павловский тракт, предлагают построить в Барнауле

, ИА "Амител"
Новая дорога будет актуальной, когда на окраине города развернётся масштабная застройка
Автодорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Автодорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле могут построить дорогу, которая пройдёт параллельно Павловскому тракту и разгрузит оживлённую магистраль. Об этом говорили на градостроительном совете, который прошёл 11 августа в мэрии. По словам экспертов, новая дорога будет актуальна при застройке жильём огромного квартала на окраине города.

Старая идея новой дороги

На Павловском тракте (за пересечением с улицей Просторной) скоро начнётся массовое строительство: под жилые дома готовят квартал площадью 400 га, а в ближайшее время "вырастут" коммерческие объекты. Как раз при презентации одного из таких зданий – магазина, специализирующего на ритуальных товарах, – архитекторы предложили построить параллельно Павловскому тракту дорогу. Её протяженность – несколько сотен метров. По мнению авторов, это решит транспортную проблему на участке.

"Чтобы не делать многочисленные съезды с Павловского тракта к каждому объекту (на данный момент их уже спроектировано шесть, и это число будет постоянно расти, – прим. ред.), которые ухудшат транспортную ситуацию, предложено сделать дорогу параллельно Павловскому тракту", – объяснил решение руководитель архитектурной "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

Эксперты градсовета идеей вдохновились и предложили проектировщикам продлить дорогу-дублёр от въезда в город до улицы Просторной.

"Сейчас вы сделали дорогу между двумя въездами и выездами объектов. А вы не думали о том, чтобы её продолжить дальше, чтобы и Павловский тракт разгрузить, и какую-то сеть создать между объектами?" – задал вопрос директор учреждения "Архитектура города Барнаула" Алексей Бобров.

Строительство второго Павловского тракта – идея перспективная, заметил Владимир Золотов. По его словам, магистраль действительно необходима стремительно развивающемуся району.

"Мы знаем, что были проектные решения по формированию дополнительного объезда, дополнительного Павловского тракта. Я считаю, что это правильное решение: со временем, когда в этом районе будет насыщенная жилая и коммерческая функция, параллельно Павловскому тракту нужно построить дорогу", – отметил архитектор.

Транспортный узел

Вопрос транспортной развязки на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой городу предстоит решать уже в ближайшие годы, уверены эксперты. Ранее при разработке проекта планировки квартала вдоль улицы Просторной, который будет застраивать компания "Алгоритм", эксперты предложили построить малый Павловский тракт и кольцо. Так район сможет избежать транспортного коллапса. 

"Чтобы нормализовать дорожную ситуацию, генеральным планом развития Барнаула до 2036 года на этом месте (ул. Трактовой и малом Павловском тракте, около бывшего КП ГАИ, – прим. ред.) предложено построить многоуровневую транспортную развязку. Это, безусловно, градостроительно верное решение, но у него есть одна проблема – стоимость. За всю историю Барнаула в городе построили только две подобные развязки – у Нового моста и на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Мы полагаем, что предложенный нами вариант – строительство кольца – заслуживает внимания. Он не сильно уступает в эффективности решения вопроса движения транспорта, но финансово более выгоден ", – в начале 2020 года сообщил ИА "Толк" руководитель проектной компании "Архи Групп" Андрей Суртаев.

Правда, планы по развитию дорожной сети на этом участке могут измениться: сейчас из-за приаэродромной территории барнаульского аэропорта компания "Алгоритм" разрабатывает новый проект планировки квартала. Как в нём будет решён вопрос с транспортной проблемой, пока неясно. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.08.2021 06:54
- гость -

Сколько можно обсуждать.

12.08.2021 07:12
Пионер

В архитекторы Барнаула кого берут? Переезд хоть еще один через ж/д сделайте. Со всех этих ширпотребных человейников большая часть народа все равно в центр ломиться будет

12.08.2021 07:42
- гость -


12.08.2021 07:12
Пионер
----
Не мелочись, пион. Предлагай сразу построить новый город в благоприятной для этого местности и спроектировать его как надо.

12.08.2021 07:53
- гость -

Зачем он нужен, если в конце всё упёрся в пл. Октября и/или пересечение Красноармейске и Строителей.
Наверно нужно продлить Красноармейский через или под ж/д путями. И Северо-Западную соединять с Павловский трактом.

12.08.2021 08:00
- гость -

Все как было так и будет.

12.08.2021 08:05
Виктор

12.08.2021 07:53
- гость -

Ну есть достаточно много людей, которые ездят, например, с Сиреневой на Мастерские или с Черёмушек на Трактовую, не заезжая в центр.

Другое дело, что разумно — сначала построить такую дорогу, и только после этого начинать возводить дома

12.08.2021 08:26
Хорохордин

На экологию не повлияет?

12.08.2021 08:38
- гость -

О чём речь вообще - настроят там высоток по максимуму и будет вся кодла с этого дублера стоять в очереди на выезд. Кольцо, развязка..... Всё, что денег не приносит - простой пердёж в лужу. Деревня дураков.

12.08.2021 08:51
Виктор

Там желательно до этого района каждую из этих улиц — Юрина, Антона Петрова, Энтузиастов — продлить. И ещё соединить будущий район с Космонавтов-Гоньбинским трактом. Чтобы было как минимум 5 возможностей для въезда-выезда, включая Павлик.

И с административной точки зрения, наверное, надо не включать эту огромную территорию в Индустриальный район, а сделать там новый, шестой район Барнаула

12.08.2021 09:17
- гость -

12.08.2021 08:51
Виктор


да-да, мало у нас администраций и чиновников, давайте еще наплодим

12.08.2021 09:19
Чучмек

Платный въезд в центр и развитие системы общественного транспорта позволят решить проблему гораздо эффективнее и дешевле

12.08.2021 09:29
Виктор

12.08.2021 09:19
Чучмек

Этого всего так долго нет, что в обозримом будущем, наверное, и не будет.

Трамвай как в Перестройку дотянулся до Пивзавода — и всё.

А в этот новый район будут строить трамвайные линии? Их надо закладывать уже сейчас. Чтобы потом не было "Ой, а для трамвая земли попросту нет. Всё уже поделено".

Но я не вижу даже разговоров о трамвае!

12.08.2021 09:33
- гость -

Наверно нужно продлить Красноармейский через или под ж/д путями. И Северо-Западную соединять с Павловский трактом.

Тогда будет вечная пробка на С-З Антона Петрова. ЕСли уж продлять, то до Малахова.

12.08.2021 09:36
Местный

Ага и трамвай вам построят, и дублер, и переезд под жд путями.
Вы же видите что архитекторы сами ни черта не предлагают, если бы при проекте ритуального магазина не приложили бы построить дублер, то никто и ни екнул бы даже.
Им главное деньгу получить, за неё работать они не обещали

12.08.2021 09:41
- гость -

12.08.2021 09:29
Виктор
>А в этот новый район будут строить трамвайные линии? Их надо закладывать уже сейчас. >Чтобы потом не было "Ой, а для трамвая земли попросту нет. Всё уже поделено".

Можно продлить трамвайные линии по Антона Петрова от Попова сквозь Солнечную Поляну до полей и завернуть к новым кварталам.

12.08.2021 09:46
гiсть

сразу после Обского бульвара

12.08.2021 09:56
nik

срочно в тему. Барнаульский метрополитен заинтересован и уже планирет открытие новых станций!

12.08.2021 10:04
Виктор

12.08.2021 09:41
- гость -

Сначала надо всё продумать — как и на чём новосёлы будут въезжать-выезжать, где они будут учиться, где они будут лечиться, как они будут развлекаться, может быть, построить там четвёртый барнаульский театр и второй планетарий или закусочных и надувных батутов достаточно — и только потом масштабно застраивать.

Потому что если обо всём этом не думать, можно получить безликий спальник. Откуда утром каждый раз выехать можно только на собственном авто и с боем. Где дворы заставлены машинами, и вопросы парковки решаются мордобоем. А из развлечений — мужчинам выпить разливного пива, а женщинам прогуляться по улице в ярком лыжном комбинезоне...

12.08.2021 10:07
- гость -

Как в нём будет решён вопрос с транспортной проблемой, пока неясно

Также как у любого дома алгоритма

12.08.2021 10:09
Гость

Возвращаюсь в своему древнему предложению-траволаторы через весь город!!! Встал на него и поехал. Не беда,что через полгода заржавеют и остановятся-станут пешеходными дорожками. В движении жизнь!!!

12.08.2021 10:40
Лещ

смысл, как стояли в пробках так и будут стоять
только трамвай! авто для богачей

12.08.2021 10:58
- гость -

12.08.2021 08:51
Виктор

Да прям с Пекином и Токио этот район соединить, мечтай шире, товарищ Манилов.

12.08.2021 11:04
- гость -

12.08.2021 10:04
Виктор

Сначала подумай кто тебе денег на это всё выдаст... Архитектор может тебе хоть тоннель до Новосибирска заложить.... Читаю трэш какой-то, в голове мякина у народа - трамваи, проспекты, велосипедные дорожки..... В городе строят так, чтобы любой пятак занять и зарубить бабла побольше, а эти как Варламова обсмотрелись. Шониям и Отмашкиным с Ракшиными не то что плевать на эти измышления им БЛЕВАТЬ.

12.08.2021 11:06
Гость

12.08.2021 10:58
- гость -
Пойду,куплю лопатку и начну копать тоннель под вокзалом. Есть желающие рыть навстречу?

12.08.2021 11:08
Виктор

12.08.2021 10:58
- гость -

Не переживай. Вероятно, это закончится тем, что все новосёлы напокупают автомобилей и в час пик сгрудятся на Павлике

12.08.2021 13:09
АБОРИГЕН

В нормальных странах, в новые районы сначала ведут коммуникации, трамвайные или троллейбусные ветки, т.е. налаживают работу системы общественного транспорта. А уже потом всё остальное. Не должно быть в городе никаких других приоритетов кроме как сначала общественный транспорт а потом всё остальное. Посмотрите на "не встающую с колен" Финляндию. Трамвайную линию заводят когда и фундаментов под дома ещё нет.

12.08.2021 13:34
Чучмек

Аборигену

Во времена СССР даже в Барнауле была такая практика. Сегодня она забыта напрочь

12.08.2021 14:09
Виктор

12.08.2021 13:09
АБОРИГЕН

Ну вот трамвай на Власихинской. Если бы в Перестройку не проложили, на излёте, то сейчас бы уже не стали

12.08.2021 14:13
Митенька ржевский

Пусть застройщики вкупаются в стройку. Нормальным людям и так неплохо живётся без этих ваших башен-близнецов на окраине.

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