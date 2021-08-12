Дорогу-дублёр, которая разгрузит Павловский тракт, предлагают построить в Барнауле

В Барнауле могут построить дорогу, которая пройдёт параллельно Павловскому тракту и разгрузит оживлённую магистраль. Об этом говорили на градостроительном совете, который прошёл 11 августа в мэрии. По словам экспертов, новая дорога будет актуальна при застройке жильём огромного квартала на окраине города.

Старая идея новой дороги

На Павловском тракте (за пересечением с улицей Просторной) скоро начнётся массовое строительство: под жилые дома готовят квартал площадью 400 га, а в ближайшее время "вырастут" коммерческие объекты. Как раз при презентации одного из таких зданий – магазина, специализирующего на ритуальных товарах, – архитекторы предложили построить параллельно Павловскому тракту дорогу. Её протяженность – несколько сотен метров. По мнению авторов, это решит транспортную проблему на участке.

"Чтобы не делать многочисленные съезды с Павловского тракта к каждому объекту (на данный момент их уже спроектировано шесть, и это число будет постоянно расти, – прим. ред.), которые ухудшат транспортную ситуацию, предложено сделать дорогу параллельно Павловскому тракту", – объяснил решение руководитель архитектурной "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

Эксперты градсовета идеей вдохновились и предложили проектировщикам продлить дорогу-дублёр от въезда в город до улицы Просторной.

"Сейчас вы сделали дорогу между двумя въездами и выездами объектов. А вы не думали о том, чтобы её продолжить дальше, чтобы и Павловский тракт разгрузить, и какую-то сеть создать между объектами?" – задал вопрос директор учреждения "Архитектура города Барнаула" Алексей Бобров.

Строительство второго Павловского тракта – идея перспективная, заметил Владимир Золотов. По его словам, магистраль действительно необходима стремительно развивающемуся району.

"Мы знаем, что были проектные решения по формированию дополнительного объезда, дополнительного Павловского тракта. Я считаю, что это правильное решение: со временем, когда в этом районе будет насыщенная жилая и коммерческая функция, параллельно Павловскому тракту нужно построить дорогу", – отметил архитектор.

Транспортный узел

Вопрос транспортной развязки на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой городу предстоит решать уже в ближайшие годы, уверены эксперты. Ранее при разработке проекта планировки квартала вдоль улицы Просторной, который будет застраивать компания "Алгоритм", эксперты предложили построить малый Павловский тракт и кольцо. Так район сможет избежать транспортного коллапса.

"Чтобы нормализовать дорожную ситуацию, генеральным планом развития Барнаула до 2036 года на этом месте (ул. Трактовой и малом Павловском тракте, около бывшего КП ГАИ, – прим. ред.) предложено построить многоуровневую транспортную развязку. Это, безусловно, градостроительно верное решение, но у него есть одна проблема – стоимость. За всю историю Барнаула в городе построили только две подобные развязки – у Нового моста и на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Мы полагаем, что предложенный нами вариант – строительство кольца – заслуживает внимания. Он не сильно уступает в эффективности решения вопроса движения транспорта, но финансово более выгоден ", – в начале 2020 года сообщил ИА "Толк" руководитель проектной компании "Архи Групп" Андрей Суртаев.

Правда, планы по развитию дорожной сети на этом участке могут измениться: сейчас из-за приаэродромной территории барнаульского аэропорта компания "Алгоритм" разрабатывает новый проект планировки квартала. Как в нём будет решён вопрос с транспортной проблемой, пока неясно.