Дорогу-дублёр, которая разгрузит Павловский тракт, предлагают построить в Барнауле

В Барнауле могут построить дорогу, которая пройдёт параллельно Павловскому тракту и разгрузит оживлённую магистраль. Об этом говорили на градостроительном совете, который прошёл 11 августа в мэрии. По словам экспертов, новая дорога будет актуальна при застройке жильём огромного квартала на окраине города.
Старая идея новой дороги
На Павловском тракте (за пересечением с улицей Просторной) скоро начнётся массовое строительство: под жилые дома готовят квартал площадью 400 га, а в ближайшее время "вырастут" коммерческие объекты. Как раз при презентации одного из таких зданий – магазина, специализирующего на ритуальных товарах, – архитекторы предложили построить параллельно Павловскому тракту дорогу. Её протяженность – несколько сотен метров. По мнению авторов, это решит транспортную проблему на участке.
"Чтобы не делать многочисленные съезды с Павловского тракта к каждому объекту (на данный момент их уже спроектировано шесть, и это число будет постоянно расти, – прим. ред.), которые ухудшат транспортную ситуацию, предложено сделать дорогу параллельно Павловскому тракту", – объяснил решение руководитель архитектурной "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.
Эксперты градсовета идеей вдохновились и предложили проектировщикам продлить дорогу-дублёр от въезда в город до улицы Просторной.
"Сейчас вы сделали дорогу между двумя въездами и выездами объектов. А вы не думали о том, чтобы её продолжить дальше, чтобы и Павловский тракт разгрузить, и какую-то сеть создать между объектами?" – задал вопрос директор учреждения "Архитектура города Барнаула" Алексей Бобров.
Строительство второго Павловского тракта – идея перспективная, заметил Владимир Золотов. По его словам, магистраль действительно необходима стремительно развивающемуся району.
"Мы знаем, что были проектные решения по формированию дополнительного объезда, дополнительного Павловского тракта. Я считаю, что это правильное решение: со временем, когда в этом районе будет насыщенная жилая и коммерческая функция, параллельно Павловскому тракту нужно построить дорогу", – отметил архитектор.
Транспортный узел
Вопрос транспортной развязки на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой городу предстоит решать уже в ближайшие годы, уверены эксперты. Ранее при разработке проекта планировки квартала вдоль улицы Просторной, который будет застраивать компания "Алгоритм", эксперты предложили построить малый Павловский тракт и кольцо. Так район сможет избежать транспортного коллапса.
"Чтобы нормализовать дорожную ситуацию, генеральным планом развития Барнаула до 2036 года на этом месте (ул. Трактовой и малом Павловском тракте, около бывшего КП ГАИ, – прим. ред.) предложено построить многоуровневую транспортную развязку. Это, безусловно, градостроительно верное решение, но у него есть одна проблема – стоимость. За всю историю Барнаула в городе построили только две подобные развязки – у Нового моста и на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Мы полагаем, что предложенный нами вариант – строительство кольца – заслуживает внимания. Он не сильно уступает в эффективности решения вопроса движения транспорта, но финансово более выгоден ", – в начале 2020 года сообщил ИА "Толк" руководитель проектной компании "Архи Групп" Андрей Суртаев.
Правда, планы по развитию дорожной сети на этом участке могут измениться: сейчас из-за приаэродромной территории барнаульского аэропорта компания "Алгоритм" разрабатывает новый проект планировки квартала. Как в нём будет решён вопрос с транспортной проблемой, пока неясно.
Комментарии
Сколько можно обсуждать.
В архитекторы Барнаула кого берут? Переезд хоть еще один через ж/д сделайте. Со всех этих ширпотребных человейников большая часть народа все равно в центр ломиться будет
12.08.2021 07:12
Пионер
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Не мелочись, пион. Предлагай сразу построить новый город в благоприятной для этого местности и спроектировать его как надо.
Зачем он нужен, если в конце всё упёрся в пл. Октября и/или пересечение Красноармейске и Строителей.
Наверно нужно продлить Красноармейский через или под ж/д путями. И Северо-Западную соединять с Павловский трактом.
Все как было так и будет.
12.08.2021 07:53
- гость -
Ну есть достаточно много людей, которые ездят, например, с Сиреневой на Мастерские или с Черёмушек на Трактовую, не заезжая в центр.
Другое дело, что разумно — сначала построить такую дорогу, и только после этого начинать возводить дома
На экологию не повлияет?
О чём речь вообще - настроят там высоток по максимуму и будет вся кодла с этого дублера стоять в очереди на выезд. Кольцо, развязка..... Всё, что денег не приносит - простой пердёж в лужу. Деревня дураков.
Там желательно до этого района каждую из этих улиц — Юрина, Антона Петрова, Энтузиастов — продлить. И ещё соединить будущий район с Космонавтов-Гоньбинским трактом. Чтобы было как минимум 5 возможностей для въезда-выезда, включая Павлик.
И с административной точки зрения, наверное, надо не включать эту огромную территорию в Индустриальный район, а сделать там новый, шестой район Барнаула
12.08.2021 08:51
Виктор
да-да, мало у нас администраций и чиновников, давайте еще наплодим
Платный въезд в центр и развитие системы общественного транспорта позволят решить проблему гораздо эффективнее и дешевле
12.08.2021 09:19
Чучмек
Этого всего так долго нет, что в обозримом будущем, наверное, и не будет.
Трамвай как в Перестройку дотянулся до Пивзавода — и всё.
А в этот новый район будут строить трамвайные линии? Их надо закладывать уже сейчас. Чтобы потом не было "Ой, а для трамвая земли попросту нет. Всё уже поделено".
Но я не вижу даже разговоров о трамвае!
Наверно нужно продлить Красноармейский через или под ж/д путями. И Северо-Западную соединять с Павловский трактом.
Тогда будет вечная пробка на С-З Антона Петрова. ЕСли уж продлять, то до Малахова.
Ага и трамвай вам построят, и дублер, и переезд под жд путями.
Вы же видите что архитекторы сами ни черта не предлагают, если бы при проекте ритуального магазина не приложили бы построить дублер, то никто и ни екнул бы даже.
Им главное деньгу получить, за неё работать они не обещали
12.08.2021 09:29
Виктор
>А в этот новый район будут строить трамвайные линии? Их надо закладывать уже сейчас. >Чтобы потом не было "Ой, а для трамвая земли попросту нет. Всё уже поделено".
Можно продлить трамвайные линии по Антона Петрова от Попова сквозь Солнечную Поляну до полей и завернуть к новым кварталам.
сразу после Обского бульвара
срочно в тему. Барнаульский метрополитен заинтересован и уже планирет открытие новых станций!
12.08.2021 09:41
- гость -
Сначала надо всё продумать — как и на чём новосёлы будут въезжать-выезжать, где они будут учиться, где они будут лечиться, как они будут развлекаться, может быть, построить там четвёртый барнаульский театр и второй планетарий или закусочных и надувных батутов достаточно — и только потом масштабно застраивать.
Потому что если обо всём этом не думать, можно получить безликий спальник. Откуда утром каждый раз выехать можно только на собственном авто и с боем. Где дворы заставлены машинами, и вопросы парковки решаются мордобоем. А из развлечений — мужчинам выпить разливного пива, а женщинам прогуляться по улице в ярком лыжном комбинезоне...
Как в нём будет решён вопрос с транспортной проблемой, пока неясно
Также как у любого дома алгоритма
Возвращаюсь в своему древнему предложению-траволаторы через весь город!!! Встал на него и поехал. Не беда,что через полгода заржавеют и остановятся-станут пешеходными дорожками. В движении жизнь!!!
смысл, как стояли в пробках так и будут стоять
только трамвай! авто для богачей
12.08.2021 08:51
Виктор
Да прям с Пекином и Токио этот район соединить, мечтай шире, товарищ Манилов.
12.08.2021 10:04
Виктор
Сначала подумай кто тебе денег на это всё выдаст... Архитектор может тебе хоть тоннель до Новосибирска заложить.... Читаю трэш какой-то, в голове мякина у народа - трамваи, проспекты, велосипедные дорожки..... В городе строят так, чтобы любой пятак занять и зарубить бабла побольше, а эти как Варламова обсмотрелись. Шониям и Отмашкиным с Ракшиными не то что плевать на эти измышления им БЛЕВАТЬ.
12.08.2021 10:58
- гость -
Пойду,куплю лопатку и начну копать тоннель под вокзалом. Есть желающие рыть навстречу?
12.08.2021 10:58
- гость -
Не переживай. Вероятно, это закончится тем, что все новосёлы напокупают автомобилей и в час пик сгрудятся на Павлике
В нормальных странах, в новые районы сначала ведут коммуникации, трамвайные или троллейбусные ветки, т.е. налаживают работу системы общественного транспорта. А уже потом всё остальное. Не должно быть в городе никаких других приоритетов кроме как сначала общественный транспорт а потом всё остальное. Посмотрите на "не встающую с колен" Финляндию. Трамвайную линию заводят когда и фундаментов под дома ещё нет.
Аборигену
Во времена СССР даже в Барнауле была такая практика. Сегодня она забыта напрочь
12.08.2021 13:09
АБОРИГЕН
Ну вот трамвай на Власихинской. Если бы в Перестройку не проложили, на излёте, то сейчас бы уже не стали
Пусть застройщики вкупаются в стройку. Нормальным людям и так неплохо живётся без этих ваших башен-близнецов на окраине.