Интернет летает: скорость передачи данных "Билайн" выросла на треть

Скорость мобильного интернета "Билайн" выросла за два года на 36%. Такие данные приводит портал iPhones, который провёл независимое исследование*. При этом за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам второго квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжёлый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. Так, по итогам первого полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На протяжении нескольких лет "Билайн" постоянно наращивает количество базовых станций. В итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в три раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета увеличивается параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Рост скоростей передачи данных – это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети "Билайн" внедряет новые технологии.

Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks) клиенты могут пользоваться надёжной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведённым работам стал легче загружаться интернет-контент: фотографии, видеоролики, аудио, web-страницы теперь ещё быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге. Работы были выполнены в Абакане, Омске, Томске, Приморском крае и других городах и регионах.

Компания продолжает реализовывать масштабные проекты в интересах своих клиентов. А также планирует в 2021 году внедрить технологию VoLTE на новой платформе в регионах России. Технология VoLTE передаёт голос через сеть LTE, что значительно улучшает качество звука и ускоряет соединение с собеседником.

*Исследование проводилось среди четырёх операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 1 июня 2021 по 22 июня 2021 г.