Живую собаку с тремя пулевыми ранениями головы нашли под Барнаулом

Жительница села Лебяжье нашла на свалке собаку с тремя пулевыми ранениями головы. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

В клинике рентген показал, что в голове животного застряли три пули. Ветеринары попытались спасти собаку, но выжить с такими повреждениями почти невозможно. Пёс скончался ночью, а волонтёры написали заявление в полицию.

Через несколько дней пришёл ответ, что уголовное дело возбуждено не будет. Эксперты оценили собаку в 83 рубля.

"По закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы, но зачастую их обидчиков даже не ищут. Обычно не хватает улик, доказательств или свидетелей", – отмечают активисты.