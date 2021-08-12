Живую собаку с тремя пулевыми ранениями головы нашли под Барнаулом

Жительница села Лебяжье нашла на свалке собаку с тремя пулевыми ранениями головы. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".
В клинике рентген показал, что в голове животного застряли три пули. Ветеринары попытались спасти собаку, но выжить с такими повреждениями почти невозможно. Пёс скончался ночью, а волонтёры написали заявление в полицию.
Через несколько дней пришёл ответ, что уголовное дело возбуждено не будет. Эксперты оценили собаку в 83 рубля.
"По закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы, но зачастую их обидчиков даже не ищут. Обычно не хватает улик, доказательств или свидетелей", – отмечают активисты.
Комментарии
твари
ужас...
от бездействия полиции волосы встают дыбом, за что мы им платим зарплату из наших налогов???
На Лебяжке может кто-то свою пристрелил.
Они её в живом или мёртвом виде оценивали?
что такое жестокое обращение? Употребление в пищу - это жестокось?
Три пули вне сейфа само по себе тянет на срок. Даже три пули в дереве в населенном пункте это признаки состава преступления. А в собаке тем более. Если гладкоствол, то найти будет трудно, но реально
Зато из всех утюгов мусолили поправки в конституцию. В том числе и по защите животных была поправка. И что? Что-то поменялось?
Стрелял противник поправки в Конституцию по защите животных
Сколько защитников животных....У нас по лесному ТОЛПЫ собак бегают, благотворно выпущенных приютом ЛАСКА.
Ну что, сабаколюбы, готовы приютить? Что ж вы как пристрелят - так жалеете, твари у вас все, а то что собачий сброд бегает, детей страшно выпускать гулять, мусорки все разрывают, убирай за ними потом, так сабаководы че то молчат.
Даешь каждому любителю собак по бродячей шавке! И сразу будет решен вопрос с бродяжничеством и с жестоким обращением.!
Да поди повадилась цыплят из сарая таскать, или, не дай Бог, ребёнка куснула. Вы ведь строго чтите права и здоровье детей?
Хозяин бахнул в башку, и все дела. На селе с этим просто...
Может менты на вызов приехали, а собака себя агрессивно повела. Бах-бах-бах, собачка успокоилась немного. Поэтому и дела никакого не будет. А патроны неучтёнными восполнили, всё сошлось при сдаче стволов...
Хотя пули не похожи на пули от Макарова.