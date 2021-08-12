В Барнауле наказали водителя, который прокатил девушку на крыше авто

В Барнауле правоохранители провели проверку после получения видеозаписи, на которой барнаульский водитель катает девушку на крыше автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
"Установлено, что 11 августа в 16:52 водитель 1989 г.р., управляя автомобилем марки Honda Accord, двигался по улице Попова, от улицы Трактовой в сторону улицы Власихинской, перевозил пассажира-девушку вне кабины (на крыше авто)", – сказано в сообщении ведомства.
За нарушение правил дорожного движения в отношении автолюбителя составили протокол об административном правонарушении. За предоставление острых ощущений он заплатит тысячу рублей.
Комментарии
так-то не дорого
не тыщу он заплатит, а пятихат.
зато его наверное девка очень в койке отблагодарила))) так что недорого
А за превышение скорости? он под знаком 20 хорошо если 60 ехал. Вон как машина на лежачем полицейском скаканула, там явно больше 60 было. Как баб евонная ещё с крыши не слетела, с влажной.
как дважды проехать под камерой с выключенными ДХО. или как не пропустить половину пешехода