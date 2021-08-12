В Барнауле наказали водителя, который прокатил девушку на крыше авто

В Барнауле правоохранители провели проверку после получения видеозаписи, на которой барнаульский водитель катает девушку на крыше автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

"Установлено, что 11 августа в 16:52 водитель 1989 г.р., управляя автомобилем марки Honda Accord, двигался по улице Попова, от улицы Трактовой в сторону улицы Власихинской, перевозил пассажира-девушку вне кабины (на крыше авто)", – сказано в сообщении ведомства.

За нарушение правил дорожного движения в отношении автолюбителя составили протокол об административном правонарушении. За предоставление острых ощущений он заплатит тысячу рублей.