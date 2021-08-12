Следователи ищут пропавшую 16-летнюю жительницу Славгорода

Алтайские следователи просят помощи в поисках пропавшей 16-летней жительницы Славгорода. Местоположение девушки неизвестно с 31 июля.

Отмечается, что ранее она неоднократно покидала постоянное место жительства. В данный момент подросток может находиться в Новосибирске.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные крашеные, глаза карие, на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждой по серьге.

Была одета в топ розового цвета, синие джинсы, белые кроссовки.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, в городе Славгороде 8 (38568) 5-01-41, 5-01-42 или 02.