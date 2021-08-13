Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшей смертностью от COVID-19 на 13 августа

Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по максимальному количеству смертей от COVID-19 на 13 августа 2021 года. По подсчётам Telegram-канала "16 негритят", регион разделил седьмое место с Саратовской областью.

При подсчёте авторы канала использовали количество смертей больных с COVID-19, в которых причиной стала инфекция. Согласно сообщению регионального оперштаба, на 13 августа в регионе зафиксировали 21 такой случай.

Лидерство по абсолютным значениям заняла Москва (59 смертей), второе место – Санкт-Петербург (42), третье – Краснодарский край (33). Четвёртое место разделили Пермский край, а также Иркутская, Свердловская и Саратовская области (28).

Пятое и шестое место заняли Нижегородская область (27) и Красноярский край (25) соответственно.