Алтайский шахматист стал победителем этапа детского Кубка России

Барнаульский шахматист Владимир Юсупходжаев стал победителем этапа детского Кубка России Vladimir open в Суздале. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Воспитанник краевого шахматного клуба выступал в группе юношей до 15 лет и набрал восемь с половиной очков из девяти возможных. Столько же набрал и Дамир Шадыев из Москвы, но по коэффициенту алтайский шахматист обошёл соперника.

Ранее барнаулец дважды занимал вторые места на этапах в Новосибирске и Барнауле. Эта победа серьёзно увеличивает его шансы на попадание в финальную стадию соревнований, которая состоится в Ярославле.

Ранее сообщалось, что барнаульский шахматист Алексей Сорокин, который сейчас учится в США, выполнил третью норму гроссмейстерского балла и может подавать документы на присвоение высшего шахматного звания. Сорокин станет первым гроссмейстером в истории Алтайского края.