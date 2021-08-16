"Росводоканал Барнаул" улучшит водоснабжение в нагорной части города

"Росводоканал Барнаул" строит новый водовод в районе Змеиногорского тракта. Конструкция позволит улучшить напор воды и расширит возможности подключения новых абонентов.
"Строительство нового водовода диаметром 225 мм в настоящее время осуществляется на двух участках в районе санатория "Обь" и онкологического центра "Надежда". Его протяжённость составит почти 250 метров. Работы проводит подрядная организация, специалисты водоканала выполняют технический надзор и строительный контроль", – рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.
Новая водопроводная сеть выполнена из полиэтилена и прокладывается методом горизонтально-направленного бурения. Кроме того, водовод будет закольцован, что позволит оказывать услугу водоснабжения надёжно и бесперебойно.
Строительство коммуникаций проводится в рамках реализации инвестиционной программы "Росводоканал Барнаул". Завершить работы подрядчик планирует до 31 августа 2021 года.
ООО "Барнаульский водоканал"
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Комментарии
Больше месяца назад вырыли две ямы. Перекрыли одну полосу. Пробки до заправки, тысячам людей неудобства. За больше чем месяц рабочих видел там считанные разы. Зачем надо было рыть ямы, если не готовы провести работы в кратчайшие сроки? Давали ли разрешение ГБДД на столь долгое перекрытие? Почему с Росводоканала ведущей столь долгие работы не берется штраф за каждый день перекрытия это ведь прямой экономический ущерб: людям, компаниям, госорганам.
РосводоАнал, я в шоке от вашей скорости работы,ю. Вы там уже месяц делает 250 м трубы. Столько проблем горожанам.