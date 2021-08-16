"Росводоканал Барнаул" улучшит водоснабжение в нагорной части города

"Росводоканал Барнаул" строит новый водовод в районе Змеиногорского тракта. Конструкция позволит улучшить напор воды и расширит возможности подключения новых абонентов.

"Строительство нового водовода диаметром 225 мм в настоящее время осуществляется на двух участках в районе санатория "Обь" и онкологического центра "Надежда". Его протяжённость составит почти 250 метров. Работы проводит подрядная организация, специалисты водоканала выполняют технический надзор и строительный контроль", – рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Новая водопроводная сеть выполнена из полиэтилена и прокладывается методом горизонтально-направленного бурения. Кроме того, водовод будет закольцован, что позволит оказывать услугу водоснабжения надёжно и бесперебойно.

Строительство коммуникаций проводится в рамках реализации инвестиционной программы "Росводоканал Барнаул". Завершить работы подрядчик планирует до 31 августа 2021 года.