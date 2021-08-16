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В Барнауле вандал помял крышу одной иномарке и разбил лобовое стекло другой

, ИА "Амител"
Инцидент произошёл в ночь на 16 августа в спальном микрорайоне Барнаула

Фото: Александр Захаров

Неизвестный вандал прыгал на чужих автомобилях ночью 16 августа, в результате чего помял одной иномарке капот, а у другой разбил лобовое стекло, сообщает "МК на Алтае". Инцидент произошёл примерно в час ночи на улице Петра Сухова.

Историю рассказал один из местных жителей. По его словам, ночью сработала сигнализация на машине, и следом барнаулец услышал звук разбитого стекла. Когда мужчина выбежал на улицу, хулигана уже не было. А последствия остались. У иномарки Honda было разбито лобовое стекло, а у соседней Toyota оказалась помята крыша.

Очевидцы сообщили, что возле этих машин видели парня в спортивном костюме. Сначала он прыгал на крыльце, а потом переключился на автомобили. Затем скрылся в неизвестном направлении.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

16.08.2021 21:23
Гость

Сразу за машиной видно детский городок, и стоит машина видно на газоне, может дело в этом

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