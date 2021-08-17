Как в ТЦ. Поликлиника Барнаула предлагает привиться от COVID-19 без предварительной записи

Городская поликлиника № 4 (Юрина, 166а) отменила предварительную запись на вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба края. Руководство больницы уверено, что это позволит сократить очереди в пунктах мобильной вакцинации, на которые последние недели резко выросла нагрузка.

"Мы хотим сделать вакцинацию более доступной для горожан и гостей города. Мы видим сегодня, что в связи с введением обязательной вакцинации для определённых групп населения жители всё чаще стали прививаться в торговых центрах без предварительной записи", – отметила главный врач больницы Анна Каркавина.

По её словам, регулировать поток пациентов будут дежурные администраторы, посты которых организуют на первом этаже поликлиники. Также больница готова задействовать большее число терапевтов.

"Конечно, мы понимаем, что спонтанные обращения в прививочный кабинет могут привести к возникновению очередей, поэтому готовы в соответствии с потребностью увеличивать количество терапевтов для осмотра желающих", – сказала Анна Каркавина.

В настоящее время в поликлинике № 4 работают три терапевта в первую смену и два – во вторую. Прививочные кабинеты (№ 314, 315, 320) работают с 8 до 19 часов.

Где привиться в Барнауле от коронавируса?

В Барнауле вакцинироваться без предварительной записи можно в ТРЦ:

"Волна" (улица Власихинская, 65);

"Весна" (улица Малахова, 86в);

"Галактика" (проспект Строителей, 117);

"Геомаркет" (проспект Ленина, 154а).

По предварительной записи прививку от COVID-19 можно поставить в медучреждениях города. Позвоните в контакт-центр поликлиники или больницы, в которой вы хотите привиться. Вам нужно назвать свои ФИО и дату рождения, а оператор предложит свободное число и время для вакцинации. Также записаться можно через портал "Госуслуги".

По данным на утро 16 августа 2021 года, в Алтайском крае прививаются 562 153 человека, в том числе 122 067 человек получили первую прививку, 439 295 – полностью привиты (получили оба компонента); 791 человек прошёл повторную вакцинацию.