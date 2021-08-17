Пожар произошёл в кардиологическом центре в Барнауле

Пожар произошёл в кардиологическом центре Алтайского края в Барнауле. Из-за задымления в здании пришлось провести эвакуацию.

Видеозапись с места происшествия разместили в паблике "Инцидент Барнаул". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на первом либо цокольном этаже загорелись картонные коробки. Из-за этого возникло задымление гаражей.

На месте находилось по меньшей мере несколько пожарных машин и нарядов пожарных.

Информация о возгорании уточняется.

Напомним, что 13 августа крупный пожар случился на улице Сердюка в Алейске. По информации МЧС, площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Пострадавших в инциденте нет.