Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку

В Барнауле подал в отставку председатель комитета по энергоресурсам и газификации мэрии. Об этом сообщает "Банкфакс".

Чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Сейчас его уже нет на рабочем месте.

Причина, по которой Александр Кощеев решил уйти, не сообщается, но, как отмечает агентство, это может быть связано с предстоящими выборами.

Родился в городе Барнауле Алтайского края 17 октября 1967 года. В 1991 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, специальность "Электроснабжение промышленных предприятий, квалификация инженер – электрик". В 2007 году окончил Алтайский государственный университет, специальность "Государственное и муниципальное управление". В апреле 2015 года назначен на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула. В ноябре 2015 года комитет наделён полномочиями главного распорядителя средств городского бюджета и переименован в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула.