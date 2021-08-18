Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку

В Барнауле подал в отставку председатель комитета по энергоресурсам и газификации мэрии. Об этом сообщает "Банкфакс".
Чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Сейчас его уже нет на рабочем месте.
Причина, по которой Александр Кощеев решил уйти, не сообщается, но, как отмечает агентство, это может быть связано с предстоящими выборами.
Родился в городе Барнауле Алтайского края 17 октября 1967 года. В 1991 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, специальность "Электроснабжение промышленных предприятий, квалификация инженер – электрик". В 2007 году окончил Алтайский государственный университет, специальность "Государственное и муниципальное управление". В апреле 2015 года назначен на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула. В ноябре 2015 года комитет наделён полномочиями главного распорядителя средств городского бюджета и переименован в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула.
Комментарии
через пару недель обвинение предъявят вот и все...
На ТЭЦах крипту майнят, тарифы повышаются
Сказали - А, говорите и - Б ???
18.08.2021 09:22
- гость -
Самая вероятная версия.
Видать с кем то не поделился....ждем..скоро узнаем по какой статье....хотя....и так все догадываемся....Все они там одинаковые.
Хозяин майнинговой фермы нашёлся ?