Мэрия Барнаула намерена построить дорогу ради нового квартала в нагорной части

Администрация Барнаула намерена построить новую автомобильную дорогу в нагорной части города ради возможности застройки этой территории высотками. Об этом стало известно во время совещания, которое провёл мэр Вячеслав Франк. В нём приняли участие первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, заместители главы администрации города Андрей Фёдоров и Сергей Пашковский, директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.
В ходе совещания Франк вспомнил, как ездил в новый квартал по улице 6-й Нагорной, 15г, где общался с руководителями двух крупных застройщиков города – Владимиром Отмашкиным и Андреем Комяковым. Они попросили градоначальника построить дорогу рядом с жилым комплексом. Не секрет, что в Барнауле часто высотки вырастают посреди пустырей без любой инфраструктуры рядом. Франк же пообещал построить на Нагорной даже детский сад.
"Новый квартал в нагорной части города является перспективным в плане жилой застройки: на площади 20 га планируется построить свыше 200 тыс. квадратных метров. Здесь уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, возводятся ещё четыре. В перспективе наряду со строительством жилья – формирование спортивной зоны, строительство детского сада на 300-350 мест", – заявил Франк.
По мнению главы Барнаула, дорога новому кварталу необходима. В ней нуждаются жители уже построенных домов. Наличие дорожной инфраструктуры сделает более привлекательными ещё не освоенные земельные участки для застройщиков. На совещании решили, что необходимо доработать проект планировки, представить дополнительные решения по строительству дороги, тротуаров и освещения.
Комментарии
...И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе...
Интересно, где эта новая дорога пройдет? Через Барнаулку что ли? Больше там вроде негде...
а почему на совещании нет колхозника гармота без него не решите
18.08.2021 10:09
- гость -
По 6-й Нагорной и построят (отремонтируют),от Змеиногорского. Или просеку прорубят.
Через Ядринцева, надеюсь, будут делать. Тротуары, освещение и светофор заодно сделают. И будет на улице Ядринцева праздник
18.08.2021 10:21
Гость
Так до Змеиногорского она и так есть. Ремонт - это не "новая дорога". С просекой там будет проблема - там трубы идут, придется перекладывать. И да, основное - дорога до Змеиногорского не решает никаких проблем. Опять все упрется в ту же самую вечную пробку.
18.08.2021 10:27
- гость -
Подлатают,а отчитаются и распилят как за новую. Мне вас учить?
Почему это гармат колхозник, он так то вроде не деревенскиий, а умный и образованный
18.08.2021 10:27
- гость -
А, ну если так, то вообще никаких вопросов) И правда, чего это я...
Кранты ленточному бору, полей вам, идиоты , мало!
Да уж
Прощай бор!
Франк вспомнил...Просто отпад..
всё ради жителей новых высоток
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Много желающих жить в микрорайоне с проседающим грунтом?
Так и говорите ради собственного кармана, да это и тк общеизвестно, ради какой "благой" цели все ваши рвения и поползновения
Что нам лес, что нам парк, когда у нас есть Франк!!!
"Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Франк, и мы его должны защитить"
18.08.2021 11:00
Да уж
Прощай бор!
Там уже есть просека, практически.
Да не переживайте так!
Ни кто , ни чего делать не будет.
Главное совещания , планы ну и озабоченность конечно.
А потом кто в отставку, кому срок и все по-новой
1137. Респект.
18.08.2021 10:24
- гость -
Ядринцева еще вчера договорились ликвидировать. Застроить к чертям и не надо ни фонарей ни ливневок. Аминь!
Пока бор не вырубят не успокоятся.
На наших глазах уничтожается Ленточный бор. Строят в лесу, так еще и рубить лес собрались ради дороги.
Лес на горе это ЛЁГКИЕ ГОРОДА , если его вырубят ,то город задохнётся ! Когда же наконец иди от ы от власти ЭТО поймут ??? Когда ?! Климат у нас не морской , кислород только деревья вырабатывают и чем их меньше - тем меньше пригодного для дыхания воздуха .Весь город лысым оставили , ещё и бор уничтожают .Подонки-временщики .
Лес это легкие города..Только эти люди не планируют дышать этими легкими в будущем..Они не видят себя в забетонированном колхозе..Вы разве им что-то сможете донести?Сытый голодного не разумеет.Есть перспектива построить еще несколько человеческих муравейников,на этом хорошо заработать и уехать туда,где хорошо живется людям..