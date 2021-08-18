Мэрия Барнаула намерена построить дорогу ради нового квартала в нагорной части

Администрация Барнаула намерена построить новую автомобильную дорогу в нагорной части города ради возможности застройки этой территории высотками. Об этом стало известно во время совещания, которое провёл мэр Вячеслав Франк. В нём приняли участие первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, заместители главы администрации города Андрей Фёдоров и Сергей Пашковский, директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

В ходе совещания Франк вспомнил, как ездил в новый квартал по улице 6-й Нагорной, 15г, где общался с руководителями двух крупных застройщиков города – Владимиром Отмашкиным и Андреем Комяковым. Они попросили градоначальника построить дорогу рядом с жилым комплексом. Не секрет, что в Барнауле часто высотки вырастают посреди пустырей без любой инфраструктуры рядом. Франк же пообещал построить на Нагорной даже детский сад.

"Новый квартал в нагорной части города является перспективным в плане жилой застройки: на площади 20 га планируется построить свыше 200 тыс. квадратных метров. Здесь уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, возводятся ещё четыре. В перспективе наряду со строительством жилья – формирование спортивной зоны, строительство детского сада на 300-350 мест", – заявил Франк.

По мнению главы Барнаула, дорога новому кварталу необходима. В ней нуждаются жители уже построенных домов. Наличие дорожной инфраструктуры сделает более привлекательными ещё не освоенные земельные участки для застройщиков. На совещании решили, что необходимо доработать проект планировки, представить дополнительные решения по строительству дороги, тротуаров и освещения.