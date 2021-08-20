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Власти Барнаула пообещали сделать первую "выделенку" для автобусов к осени 2022 года

, ИА "Амител"
Они появятся на проспектах Ленина, Строителей, Павловском тракте и улице Малахова
Фото: adm-tver.ru

Фото: adm-tver.ru

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле появятся к осени 2022 года. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев во время онлайн-конференции.

По его словам, администрация города заключила контракт с компанией "Центр экономики инфраструктуры", которая должна разработать проект маршрутной сети городского транспорта. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательскую работу, анализируют пассажиропоток. Определяются основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Для этого используются социально-экономические данные, информация от операторов сотовой связи.

На основе полученных сведений они создадут эскиз будущей сети. Её презентуют к осени 2022 года. Одновременно с этим и внедрят выделенные полосы. Они появятся на проспектах Ленина, Строителей, Павловском тракте и улице Малахова.

По словам Антона Шеломенцева, выделенные полосы – один из основных факторов, которые влияют на комфортность и скорость передвижения в автобусах.

"Просто выделить полосу недостаточно. Нужно параллельно решать вопросы с парковочным пространством, запускать серверы фото- и видеофиксации нарушений, чтобы выделенные полосы действительно работали", – добавил представитель мэрии.

Отметим, сделать выделенные полосы в Барнауле планировали уже много лет. В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много.

Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придётся стоять в пробках.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.08.2021 16:49
Виктор

Но ведь есть, например, железнодорожный мост над Строителей-Павловским трактом. Не получится так, что под ним снова смешается общественный и необщественный транспорт?

20.08.2021 16:53
- гость -

Господи ну почему у нас балбесы во власти?

20.08.2021 16:55
- гость -

А автобусы смогут выезжать на все 3 полосы или будут по своей ездить?

20.08.2021 16:58
- гость -

Расширили бы еще эти дороги и сделали полосы для автобусов. Если этого не сделают, то город погрязнет в пробках и нарушениях (езда по выделенной линии).

20.08.2021 17:09
- гость -

Может эти деньги лучше потратить на новый трамвайн или троллейбус?

20.08.2021 17:13
- гость -

В тонель их

20.08.2021 17:18
- гость -

это будет работать только если правую полосу бетонным ограждением закроют

20.08.2021 17:20
- гость -

Просто распил

20.08.2021 17:21
- гость -

Были бы пробки на Ленина, тогда понятно, а сейчас зачем

20.08.2021 17:32
- гость -

Это просто повод попилить бабло на проекте. Потом скажут - увы, не прокатило. А деньги освоены. Всё эротично.

20.08.2021 17:33
- гость -

Выделенные полосы, ремонт моста на Ленинском - орды автомобилистов будут ежеминутно изрыгать проклятия на головы выдумщиков.

20.08.2021 18:02
- гость -

Лет пять семь назад уже делали на Ленинском выделенку для автобусов только им припаркованные машины мешали. И они по двум полосам катались а все остальные в 1.5 полосы шли, и автобусников в свою выделенку щемили.

20.08.2021 18:21
- гость -

Дороги бы пошире может бы и прокатило. А то как с павлоским трактом получится . Сначала строим заново зигзагообразно а потом через пяток лет начинаем все зигзаги выпрямлять. Так и с выделенкой будет разметку нанесут знаки поставят а потом с грустным лицом скажут что не получилось в связи с узким дорожным полотном.Вывод надо эстакады строить кстати там и топить не будет.

20.08.2021 18:25
Сергей

Долго конечно, но будем надеться, что доведут все до ума. Верно подмечено, что следить за ними нужно и наказывать правонарушителей

20.08.2021 20:20
- гость -

Может у начинателей таких дел задача вызвать недовольство, которое перерастет в майдан? А может на Барнауле ставят эксперименты, насколько народ терпелив к дурости власти?

20.08.2021 20:30
Молодой человек

20.08.2021 17:33
Те орды автомобилистов, про которых ты пишешь - это те автобыдло, которые считают, что город создан для них.
Нет, мой дорогой, в городе должен быть тотальный приоритет ОТ.
Все, кто против - п...те в Африку или в Афганистан. Там приоритетов вообще на дорогах нет.

П.С.
Да я тоже частенько за рулем бываю.

20.08.2021 20:46
Пионер

в городе должен быть тотальный приоритет ОТ.

так ты и топи, чтоб ОТ стал доступным - ехать сидя, кондер в жару, обогрев зимой, интервал не более 5-7 минут, водители не курят в ОТ, не летают как черт на ракете, что пассажиры по салону болтаются, после 10 транспорт ходит - и люди сами потянутся. Пока же это натурально скотовозы для страдания, поэтому такси так популярны - лучше ехать как человек, чем как скотина.

20.08.2021 22:21
гость

вот это да!

20.08.2021 22:32
Змей

Бум выделенных полос дошёл и до Барнаула. Выделенка это неплохо. Это благо для любого города, но при одном только условии - если это сделано с умом. Если посмотреть на опыт других российских городов, то вы заметите, что выделенные полосы делаются на 8-ми и 10-ти полосных дорогах, которые есть в Москве, в Новосибирске, в Воронеже, в Челябинске, в Тюмени и в других крупных городах. Когда делается выделенка на 6-ти полосных дорогах - уже ставится вопрос, а стоит ли делать выделенку или нет. Дело в том, что когда пытаются делать выделенку на узкой дороге (в 6 полос движения), то резко возрастает количество пробок, что доказывает негативный опыт Челябинска, Вологды, Омска и других городов. Что предлагают сделать у нас? Если мы посмотрим на дороги города Барнаула, то мы нигде не увидим дороги в 8-10 полос, которые есть в любом крупном городе. Мы увидим только несколько улиц в 6 полос движения, где ещё в силу возможного усиления пробок, неизвестно, приживутся ли выделенки или нет. Это пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Малахова. Но смешнее всего обстоят дела с Павловским трактом. Павловский тракт имеет ширину в одних местах в 6-7 полос, в других - заужается до 5-ти полос движения (раньше заужался до 4-х полос движения, но дорогу расширяют). Интересно, где там собираются делать выделенную полосу для ОТ? При обустройстве выделенок ГОСТ требует наличия не менее 6-ти полос движения, на Павловском тракте есть только обрывки, где есть эти минимальные 6 полос.

20.08.2021 22:34
выы

Что за дичь ? Шеломенцев с ума сошел ? или после выборов можно делать что хочешь, а до выборов обещать что вздумается ? в Барнауле не дураки живут .. опомнитесь ...

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