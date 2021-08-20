Власти Барнаула пообещали сделать первую "выделенку" для автобусов к осени 2022 года

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле появятся к осени 2022 года. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев во время онлайн-конференции.

По его словам, администрация города заключила контракт с компанией "Центр экономики инфраструктуры", которая должна разработать проект маршрутной сети городского транспорта. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательскую работу, анализируют пассажиропоток. Определяются основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Для этого используются социально-экономические данные, информация от операторов сотовой связи.

На основе полученных сведений они создадут эскиз будущей сети. Её презентуют к осени 2022 года. Одновременно с этим и внедрят выделенные полосы. Они появятся на проспектах Ленина, Строителей, Павловском тракте и улице Малахова.

По словам Антона Шеломенцева, выделенные полосы – один из основных факторов, которые влияют на комфортность и скорость передвижения в автобусах.

"Просто выделить полосу недостаточно. Нужно параллельно решать вопросы с парковочным пространством, запускать серверы фото- и видеофиксации нарушений, чтобы выделенные полосы действительно работали", – добавил представитель мэрии.

Отметим, сделать выделенные полосы в Барнауле планировали уже много лет. В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много.

Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придётся стоять в пробках.