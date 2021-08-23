В "Росводоканал Барнаул" рассказали, какими способами можно передать показания счётчиков

Чтобы начисления в квитанциях были точными, нужно своевременно передавать показания счётчиков. "Росводоканал Барнаул" предлагает различные способы передачи показаний, чтобы каждый абонент нашёл максимально удобный для себя вариант и не забывал вовремя передавать данные.

Так, отправить показания приборов учёта можно:

в личном кабинете системы "Город";

по номеру 99-50-55 (автоматический сервис);

по номеру кол-центра 50-01-01 (далее нажать клавишу "2");

на сайте водоканала;

через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230;

с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".

Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учёта необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потреблённую воду. В противном случае в течение трёх месяцев расчёт будут производить по среднему значению, а далее – по нормативу.