В "Росводоканал Барнаул" рассказали, какими способами можно передать показания счётчиков

Чтобы начисления в квитанциях были точными, нужно своевременно передавать показания счётчиков. "Росводоканал Барнаул" предлагает различные способы передачи показаний, чтобы каждый абонент нашёл максимально удобный для себя вариант и не забывал вовремя передавать данные.
Так, отправить показания приборов учёта можно:
- в личном кабинете системы "Город";
- по номеру 99-50-55 (автоматический сервис);
- по номеру кол-центра 50-01-01 (далее нажать клавишу "2");
- на сайте водоканала;
- через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230;
- с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".
Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учёта необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потреблённую воду. В противном случае в течение трёх месяцев расчёт будут производить по среднему значению, а далее – по нормативу.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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