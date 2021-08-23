В Барнауле откроется филиал футбольной академии имени Льва Яшина

Филиал футбольной академии имени Льва Яшина откроют в Барнауле. Об этом сообщают в пресс-службе клуба "Динамо-Барнаул".

Заниматься в спортшколе смогут мальчики и девочки от четырёх лет и старше. Воспитанники получат право на просмотр в футбольной академии "Динамо" имени Льва Яшина в Москве. Она является одной из ведущих в России.

Первое занятие состоится в субботу, 28 августа, на барнаульском стадионе "Динамо". Начало в 14:00.

Напомним, что футбольный клуб "Динамо-Барнаул" завершил сезон 2020/2021 на седьмом месте в чемпионате ПФЛ в подгруппе "Урал-Приволжье". Для нашего коллектива, у которого один из самых маленьких бюджетов в лиге (около 39 миллионов, – прим. ред.), такой результат в первом же сезоне после реформы ПФЛ можно назвать успешным. Новый сезон "бело-голубые" начнут в ФНЛ-2.