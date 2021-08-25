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Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 259 случаев коронавируса

, ИА "Амител"
Скончались ещё 23 пациента
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 68 905, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+81 человек за сутки), Бийске (+19), а также в Рубцовске и Славгороде (по +10).

Выздоровели за весь период 52 488 человек, в том числе 190 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4554 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 651 заражённый, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1279 коек.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.08.2021 13:02
Виктор

Каждый час вирус забирает по земляку. И много мы видим в общественных местах, особенно в транспорте, людей в масках? Часто посетители ТЦ подходят к стойкам с антисептиком? А некоторые вообще уже выбирают в какое кафе пойти толпой 1 сентября...

Коронавирус никуда не исчез, но огромное количество людей живёт так беспечно, словно его нет

25.08.2021 13:47
Лёха

Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.

25.08.2021 14:15
гость

25.08.2021 13:47
Лёха
Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.


все эти сводки и статистика хрень полная, у нас у коллеги была онкология, не пережил очередную химию, остановилось сердце, так в справке о смерти указали причину "сердечная недостаточность"

25.08.2021 14:15
гость

на самом деле цифры гораздо выше

25.08.2021 14:16
- гость -


25.08.2021 13:02
Виктор
Ну я живу и не заморачиваюсь по поводу вируса и что? Должен биться в истерике от страха? У меня очень много друзей, знакомых и родни. Многие переболели коронавирусом, никто не умер от него, а вот от болезни сердца, онкологии и др. болезней умерло много.

25.08.2021 14:18
- гость -


25.08.2021 14:15
гость
Все правильно. Сердце же не выдержало нагрузок и остановилось, вот и заключение такое.

25.08.2021 14:24
- гость -

25.08.2021 13:02
Виктор
Каждый час вирус забирает по земляку. И много мы видим в общественных местах, особенно в транспорте, людей в масках? Часто посетители ТЦ подходят к стойкам с антисептиком? А некоторые вообще уже выбирают в какое кафе пойти толпой 1 сентября...

Коронавирус никуда не исчез, но огромное количество людей живёт так беспечно, словно его нет
-----------
Да, к сожалению, большинство людей беспечны. И никак не старается минимизировать риск заразиться и заразить другого.

25.08.2021 14:24
Гость

Онкология не передается при кашле и она не предсказуема. А от короны можно защититься.

25.08.2021 14:24
- гость -

25.08.2021 13:47
Лёха
Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.
--------------
Онкология не заразна. А на рапространение вируса каждый может значительно повлиять.

25.08.2021 14:26
- гость -

25.08.2021 14:16
- гость -

Ну я живу и не заморачиваюсь по поводу вируса и что? Должен биться в истерике от страха?
-----------
Ты истеричка? Только и можешь, что биться в истерике? Либо сделать вид, что эпидемии не существует?
Что же вы такие нежные психические? Спокойно меры предсторожности соблюдать не способные.

25.08.2021 14:27
Гость

25.08.2021 14:16
- гость -
Да наш ты герой!!!

25.08.2021 14:30
- гость -

Не путайте эпидемию с пандемией.

25.08.2021 14:48
- гость -

25.08.2021 14:30
- гость -
Не путайте эпидемию с пандемией.

Тем более, что по определению нет ни того, ни другого.

25.08.2021 14:50
гость

25.08.2021 14:18
- гость -

Все правильно. Сердце же не выдержало нагрузок и остановилось, вот и заключение такое.

Вы считаете правильно? а не было бы онкологии, не было бы химии, продолжало бы сердце работать и жил бы дальше человек... вот я и говорю вся эта статистика, хрень полная, пол плюс потолок минус окно

25.08.2021 14:54
- гость -

25.08.2021 14:50
гость

...а не было бы онкологии, не было бы химии, продолжало бы сердце работать и жил бы дальше человек...
-----------
Это всё "бы да кабы". На работе здоровый мужчина умер, сердце подвело. Без вредных привычек, спортом занимался, по утрам перед работой бегал. Вот как раз во время очередной пробежки с сердцем стало плохо. Так что все эти гадания "если бы не было..." только гадания.

25.08.2021 15:13
- гость -

25.08.2021 14:48
- гость -

Да вы что? Серьезно??? А ВЕСЬ МИР-то и не знает! )))))

25.08.2021 15:30
- гость -

в справке о смерти указали причину "сердечная недостаточность"

А что, у кого-то пишут - "от онкологии"?

25.08.2021 15:45
гость

25.08.2021 14:54
- гость -
-----------
Это всё "бы да кабы". На работе здоровый мужчина умер, сердце подвело. Без вредных привычек, спортом занимался, по утрам перед работой бегал. Вот как раз во время очередной пробежки с сердцем стало плохо. Так что все эти гадания "если бы не было..." только гадания.

значит не такой уж и здоровый был... а коммент был не о гаданиях "бы, да кабы", а о достоверных сводках и статистике

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