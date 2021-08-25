В Алтайском крае за сутки выявили 259 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 68 905, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+81 человек за сутки), Бийске (+19), а также в Рубцовске и Славгороде (по +10).
Выздоровели за весь период 52 488 человек, в том числе 190 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4554 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 651 заражённый, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1279 коек.
Комментарии
Каждый час вирус забирает по земляку. И много мы видим в общественных местах, особенно в транспорте, людей в масках? Часто посетители ТЦ подходят к стойкам с антисептиком? А некоторые вообще уже выбирают в какое кафе пойти толпой 1 сентября...
Коронавирус никуда не исчез, но огромное количество людей живёт так беспечно, словно его нет
Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.
25.08.2021 13:47
Лёха
Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.
все эти сводки и статистика хрень полная, у нас у коллеги была онкология, не пережил очередную химию, остановилось сердце, так в справке о смерти указали причину "сердечная недостаточность"
на самом деле цифры гораздо выше
25.08.2021 13:02
Виктор
Ну я живу и не заморачиваюсь по поводу вируса и что? Должен биться в истерике от страха? У меня очень много друзей, знакомых и родни. Многие переболели коронавирусом, никто не умер от него, а вот от болезни сердца, онкологии и др. болезней умерло много.
25.08.2021 14:15
гость
Все правильно. Сердце же не выдержало нагрузок и остановилось, вот и заключение такое.
25.08.2021 13:02
Виктор
Каждый час вирус забирает по земляку. И много мы видим в общественных местах, особенно в транспорте, людей в масках? Часто посетители ТЦ подходят к стойкам с антисептиком? А некоторые вообще уже выбирают в какое кафе пойти толпой 1 сентября...
Коронавирус никуда не исчез, но огромное количество людей живёт так беспечно, словно его нет
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Да, к сожалению, большинство людей беспечны. И никак не старается минимизировать риск заразиться и заразить другого.
Онкология не передается при кашле и она не предсказуема. А от короны можно защититься.
25.08.2021 13:47
Лёха
Виктор. Ежедневная сводка такая же по онкологии в крае нужна.
Сделаешь? А то у меня связей нет.
--------------
Онкология не заразна. А на рапространение вируса каждый может значительно повлиять.
25.08.2021 14:16
- гость -
Ну я живу и не заморачиваюсь по поводу вируса и что? Должен биться в истерике от страха?
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Ты истеричка? Только и можешь, что биться в истерике? Либо сделать вид, что эпидемии не существует?
Что же вы такие нежные психические? Спокойно меры предсторожности соблюдать не способные.
25.08.2021 14:16
- гость -
Да наш ты герой!!!
Не путайте эпидемию с пандемией.
25.08.2021 14:30
- гость -
Не путайте эпидемию с пандемией.
Тем более, что по определению нет ни того, ни другого.
25.08.2021 14:18
- гость -
Все правильно. Сердце же не выдержало нагрузок и остановилось, вот и заключение такое.
Вы считаете правильно? а не было бы онкологии, не было бы химии, продолжало бы сердце работать и жил бы дальше человек... вот я и говорю вся эта статистика, хрень полная, пол плюс потолок минус окно
25.08.2021 14:50
гость
...а не было бы онкологии, не было бы химии, продолжало бы сердце работать и жил бы дальше человек...
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Это всё "бы да кабы". На работе здоровый мужчина умер, сердце подвело. Без вредных привычек, спортом занимался, по утрам перед работой бегал. Вот как раз во время очередной пробежки с сердцем стало плохо. Так что все эти гадания "если бы не было..." только гадания.
25.08.2021 14:48
- гость -
Да вы что? Серьезно??? А ВЕСЬ МИР-то и не знает! )))))
в справке о смерти указали причину "сердечная недостаточность"
А что, у кого-то пишут - "от онкологии"?
25.08.2021 14:54
- гость -
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Это всё "бы да кабы". На работе здоровый мужчина умер, сердце подвело. Без вредных привычек, спортом занимался, по утрам перед работой бегал. Вот как раз во время очередной пробежки с сердцем стало плохо. Так что все эти гадания "если бы не было..." только гадания.
значит не такой уж и здоровый был... а коммент был не о гаданиях "бы, да кабы", а о достоверных сводках и статистике