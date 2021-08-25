В Алтайском крае за сутки выявили 259 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 68 905, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+81 человек за сутки), Бийске (+19), а также в Рубцовске и Славгороде (по +10).

Выздоровели за весь период 52 488 человек, в том числе 190 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4554 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 651 заражённый, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1279 коек.