Стабильнее и быстрее. В Барнауле и пригороде "ускорили" работу LTE

МТС "обновила" оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород, – вблизи посёлка Южного, сёл Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 25%.

"Жители Барнаула и его пригородов "генерят" более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение ёмкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счёте позволит повысить качество жизни горожан", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Развитая телеком-инфраструктура может способствовать внедрению проектов умного города: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учёта и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.