Стабильнее и быстрее. В Барнауле и пригороде "ускорили" работу LTE

МТС "обновила" оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород, – вблизи посёлка Южного, сёл Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 25%.
"Жители Барнаула и его пригородов "генерят" более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение ёмкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счёте позволит повысить качество жизни горожан", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Развитая телеком-инфраструктура может способствовать внедрению проектов умного города: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учёта и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.
Комментарии
МТС-- оператор для тех, кто хочет платить поменьше, мирясь с отвратительным качеством связи. Идеальное решение для обладателей исконно-китайских трубок с непроизносимыми названиями.
какое 4г, 3г то наладить не могут...
Митенька ржевский, ааааааа айфон)))
25.08.2021 16:29
гiсть
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Пальцем в нiбо. ASUS
25.08.2021 16:29
гiсть
Митенька ржевский, ааааааа айфон)))
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А чим тобі айфон не догодив, юродивий?
тогда странно, что владелец ASUS ругает другие китайские телефоны. там от ASUS осталось одно название. LG сами делали только дорогие модели, сейчас вот и они перестали. остался Самсунг да Эпл, и остальные китайцы