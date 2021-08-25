В Барнауле освятили новое здание кукольного театра "Сказка"

Фото: instagram.com/aleks.zapoved

Известный барнаульский священник Александр Микушин провёл освящение нового здания кукольного театра "Сказка", которое приняли в эксплуатацию в начале июня. Фотографии с церемонии опубликовали на странице Александровского заповедника в Instagram.

"Большое новое здание для детей построили в Барнауле. Красивое, просторное. С лифтами для тех, у кого ограничения по здоровью, – говорится в тексте поста. – С просторным холлом для малышей, где будут представления на подушках – мягких креслах, с которых можно вставать и водить хоровод, танцевать и участвовать в представлениях".

Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей – принять в сентябре.

Именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти перенесли окончание строительства. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года, потом – в марте 2021-го.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.