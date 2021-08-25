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Новости

В Барнауле освятили новое здание кукольного театра "Сказка"

, ИА "Амител"
Церемонию провёл священник Александр Микушин

Фото: instagram.com/aleks.zapoved

Известный барнаульский священник Александр Микушин провёл освящение нового здания кукольного театра "Сказка", которое приняли в эксплуатацию в начале июня. Фотографии с церемонии опубликовали на странице Александровского заповедника в Instagram.

"Большое новое здание для детей построили в Барнауле. Красивое, просторное. С лифтами для тех, у кого ограничения по здоровью, – говорится в тексте поста. – С просторным холлом для малышей, где будут представления на подушках – мягких креслах, с которых можно вставать и водить хоровод, танцевать и участвовать в представлениях".

Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей – принять в сентябре.

Именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти перенесли окончание строительства. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года, потом – в марте 2021-го.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 14:27
- гость -

Поп кадилою кадил
И чего-то тихо говорил...

25.08.2021 14:28
Виктор

А мне нравилось старое здание. В нём был особый театральный запах и куклы на стенах, и ощущение, что вот сейчас произойдёт какое-то чудо. Я был в нём за несколько месяцев до закрытия, и не было ощущения, что оно рассыпается

25.08.2021 14:36
Митенька ржевский

25.08.2021 14:28
Виктор
***
Да ничего не рассыпалось, ни кукольный театр, ни РАЭПШ... У последнего вообще беда была- у "аварийного" здания такой прочносьти фундамент был, что его разломать не могли...
Надо понимать, что кто-то просто хотел и заработал на этих стройках века...

25.08.2021 14:38
- гость -

и тут попы. До каких же пор будет это мракобесие лезть в нашу жизнь?

25.08.2021 14:40
- гость -

25.08.2021 14:28 Виктор
Согласна. Театр "Сказка" должен выглядеть сказочно, а не аляповато.

25.08.2021 14:40
Гость

Сказочник освятил театр "Сказка".
Я так понимаю,что только православные дети теперь смогут посещать театр?

25.08.2021 14:46
Барнаулец

Освящение здания - хорошее начало любого дела. А что лучше было бы изгадить здание графити и нагадить по углам в "современном" стиле? Да и кому собственно освящение помешало? Ну а если кого-то коробит от креста Христова, то не признак ли это бесноватости (не в коем случае не хочу никого оскорбить)...

25.08.2021 14:47
- гость -

дурдом на выезде... и это государство позиционирует себя как светское

25.08.2021 14:48
Гость

и тут попы. До каких же пор будет это мракобесие лезть в нашу жизнь?

Действительно,оскорбил мои чувства атеиста. Как мне теперь туда с внуком идти?

25.08.2021 14:52
- гость -

25.08.2021 14:46
Барнаулец
Ну а если кого-то коробит от креста Христова, то не признак ли это бесноватости Ну да, а если кому-то не нравятся попы в школах, запреты спектаклей и концертов, суды по признаку оскорбления чего-то там, то за это вообще расстрел на месте.

25.08.2021 14:57
Виктор

25.08.2021 14:36
Митенька ржевский

Ну и зачем было ломать? Если стоит задача заработать на строительстве, можно построить ещё один корпус музея (я помню, как сотрудники говорили, что большая часть произведений в запасниках, потому что их негде выставлять), ещё один театр или новую сцену театра (например, за ЖД мостами на Ленинском/Павлике нет ни одного театра, на любой спектакль и взрослым, и детям надо ехать в Центр). А старые продолжали бы служить людям

25.08.2021 14:57
Гость

25.08.2021 14:46
Барнаулец

А какая нужда в этом освящении общественного здания? Пожара избежит? Потопа или землетрясения?
Свои "дела" хоть ежечасно освящайте,никто не препятствует. Зачем в светскую жизнь лезть?

25.08.2021 15:08
- гость -

А какая нужда в этом освящении общественного здания?

бюджетные деньки в карман попу отвалить, не думаю что это бесплатно или платил из кармана директор театра

25.08.2021 15:12
- гость -

Ну а если кого-то коробит от креста Христова, то не признак ли это бесноватости
Ну, коробит, положим, мусульман и евреев, так что теперь звать раввина и муллу звать? Перекрещивать???

25.08.2021 15:15
- гость -

то не признак ли это бесноватости
не может быть того без факта христианства, глупо верить в сказки,

25.08.2021 15:31
- гость -

25.08.2021 14:36
Митенька ржевский

Дворец спорта тоже не рассыпался. Но он был пожаронебезопасный - куча деревянных конструкций, устаревшая проводка, устаревшие холодильники, устаревшие сидения, не безопасные борты - устаревшие так как скорости в хоккее с советских времен увеличились, устаревшее табло, устаревшие раздевалки без сушилок

25.08.2021 15:43
Итальянец

Красивое здание получилось! Старое тоску и омерзение вызывало. С детства этот театр не любил из-за прежнего помещения. А ежлиф вам воры везде чудятся, то вы либо сами такие, либо десятилетиями не за тех голосуете. Либо и то и другое...

25.08.2021 15:43
- гость -

устаревшие раздевалки без сушилок

Теперь будут работать???

25.08.2021 15:44
- гость -

Молодцы!

25.08.2021 15:47
гость

Без этого самого ОСВЯЩЕНИЯ сейчас в государстве никак не обойтись.

25.08.2021 15:55
Виктор

25.08.2021 15:43
Итальянец

Радуйтесь! Его построили и освятили словно специально для вас!

А мне тоскливо...

25.08.2021 16:16
Барнаулец

Если говорить об Алтайском крае, то у нас население преимущественно православное, поэтому освящает православный священник. Далее насчет бюджетных денег -ложь, потому как такой статьи расходов ни у одной гос. организации нет, т.е. если и оплатили, то со своего кармана. А если говорить о вас, вы одновременно еврей и мусульманин, что так переживаете?

25.08.2021 16:17
Барнаулец

Предыдущий пост для

25.08.2021 15:12
- гость -

25.08.2021 16:55
- гость -

Правильно сделал.Красивое.

25.08.2021 16:56
- гость -

25.08.2021 16:16
Барнаулец
1. Государство, согласно Конституции (которой уже, понятное дело, давно ... , но тем не менее) - светское.
2. И сколько из этого "большинства" не то чтобы на службы регулярно ходят, но хотя бы Символ веры в состоянии воспроизвести? Это не православие, это в лучшем случае обрядоверие вкупе с магическим мышлением. И отнюдь не у большинства населения.

25.08.2021 17:19
- гость -

25.08.2021 15:12
- гость -

Когда освящали автопарк в казахстане, так все мусульмане строем ходили за священником и просили брызнуть святой водой в их сторону. Радовались как дети.

25.08.2021 17:57
- гость -

Поповские сказки.

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