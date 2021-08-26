В Барнауле устанавливают детские игровые комплексы во дворах

В Барнауле по нацпроекту "Жильё и городская среда" начали установку детских игровых комплексов во дворах. Обновлённые детские зоны рассчитаны на посетителей разного возраста, сообщает пресс-служба мэрии.

Один такой комплекс уже установили во дворе по адресу ул. Солнечная Поляна, 23а. Здесь появились башенка с лестницей и горкой, мини-скалодром и турники разной степени сложности.

25 августа подрядчик приступит к обустройству ещё двух детских площадок по ул. Красносельской, 94 и ул. Советской, 6, корпус 2.

Из 65 дворов, которые благоустроят по нацпроекту в 2021 году, на 36 оборудуют детские или спортивные площадки. По данным на 25 августа, в работе находятся 58 дворов, в 51 – полностью завершено асфальтировние, отметили в администрации.