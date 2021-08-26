В Барнауле устанавливают детские игровые комплексы во дворах

В Барнауле по нацпроекту "Жильё и городская среда" начали установку детских игровых комплексов во дворах. Обновлённые детские зоны рассчитаны на посетителей разного возраста, сообщает пресс-служба мэрии.
Один такой комплекс уже установили во дворе по адресу ул. Солнечная Поляна, 23а. Здесь появились башенка с лестницей и горкой, мини-скалодром и турники разной степени сложности.
25 августа подрядчик приступит к обустройству ещё двух детских площадок по ул. Красносельской, 94 и ул. Советской, 6, корпус 2.
Из 65 дворов, которые благоустроят по нацпроекту в 2021 году, на 36 оборудуют детские или спортивные площадки. По данным на 25 августа, в работе находятся 58 дворов, в 51 – полностью завершено асфальтировние, отметили в администрации.
Комментарии
на этом фото получилась горка с уклоном даже не в 45, а все 60 градусов!!!!
как попасть в эту программу?
как разглядел? по тому как ступеньки сделаны? скат с другой стороны
ахахахаха
я ступеньки и принял за место, откуда скатываются)))
3 площадки на почти миллионный город это сильно.
ну теоретически по ступенькам то же скатываются, многие не по своей воле))))
как попасть в эту программу?
обращаетесь в совет дома, в свою УК, составляют протокол голосования, 51% собственников подпишут - уходите в программу 40% платит город 60% люди (весной так было), в среднем по 1-2 тысячи с квартиры.
что только не сделают перед выборами! Хочу, что б у нас во дворе, прям сейчас каток залили! Тогда проголосю за едро!
26.08.2021 14:07
- гость -
большое спасибо. Надо попробовать
Кто производитель оборудования? Ксил? Спасибо, даром не надо.
Ага, а потом подходит какая-нибудь мамаша "Мальчики, вы в этом дворе живёте? Нет? Тогда почему вы у нас играете?!" или "Вы уже взрослые. Пусть здесь малыши играют!"
А в моём детстве можно было играть в любом дворе. И в 16 и 18 можно было прийти на площадку. И никто не вякал
3 площадки на почти миллионный город это сильно.
В городе уже лет 5 эта программа действует. И не 3 площадки, 36 только в этом году.
На собраниях нужно присутствовать, может и ваших дворах были бы детские площадки и парковки. На собрания приходят бабушки, которым ничего уже не нужно лишь бы дешевле коммуналка была. Из 10 домов согласны участвовать в данной программе только 3. и Это факт. , 5 хотят только бесплатно, а 2 вообще ничего не нужно.
26.08.2021 14:34
дремучим
Ну по правде говоря, далеко не всем, даже у кого дети малые, нужна площадка
На то же часто пытаются втюхать то что должно быть и так во дворе и в доме: новые окна, площадки, асфальт и прочее... Почаще читайте что идет платно что нет а то УК под шумок любит собирать деньги.
Год назад в подъезде без спроса поставили пластиковые окна, включили в квитанцию на оплату - написала в прокуратуру, убрали.
На то же
читать НАМ то же
26.08.2021 14:34
дремучим
У нас они приходят и говорят, рубите все деревья, они нам не нужны, скамейки тоже не нужны, там будут сидеть наркоманы, фонари не нужны просто потому что.
Задолбали своей милостью. Расчистят от собачьих какашек и залитой маслом земли пятачок во дворе и воткнут это кислотное убожище. Лучший двор - это двор свободный от машин и подвижные игры типа пекарь, битки, ножички, нагоняла и т.п. Сколько раз наблюдал, что с этих горок дети скатывались прямо под выхлопную трубу незаконно припаркованного авто.
26.08.2021 14:49
- гость -
Ну на скамейках сейчас либо пиво пьют, либо выходит 45-летний Дядя Миша и 3 часа рассказывает зрителям про свою жизнь и что подорожало всё
Согласна с Аборигеном— однотипные игровые комплексы от этого производителя не радуют, а удручают, почему нельзя делать разные по цвету и содержанию, просто поток одинаковых площадок— скучно, конечно, кто— то скажет, что спасибо и за это, но хочется новизны и да, двор без машин— это лучшая детская площадка
год назад в подъезде без спроса поставили пластиковые окна, включили в квитанцию на оплату - написала в прокуратуру, убрали
Не хвастайтесь жить на халяву, тоже стремно, так как окна то остались
Солнечная поляна 23а - это адрес массовой регистрации юридический лиц однодневок. И администрация города платит налоговой в лице Вагнер пошлину чтобы проводить свои тёмные делишки.
Не хвастайтесь жить на халяву
свои права нужно знать - такие расходы идут из статьи "Содержание помещения"
платите дальше как лохи