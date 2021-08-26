Баскетболисты "Барнаула" выиграли у "Новосибирска"

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли у "Новосибирска". Товарищеский матч в рамках подготовки к старту чемпионата Суперлиги-1 состоялся 25 августа в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился со счётом 84:71 в пользу алтайской команды.

Барнаульцы с первой четверти завладели преимуществом и уверенно вели игру до конца. Самыми результативными у хозяев паркета стали Даниил Синегубов (16 очков), Артём Чеваренков (14 очков), Александр Мартынов 13 (очков).

Напомним, в сезоне 2020/21 "Барнаул" стал чемпионом Суперлиги-2 и завоевал путёвку в Суперлигу-1.