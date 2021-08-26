Такой день. Перекрытие улицы в Барнауле и пыльная буря на трассе Барнаул – Бийск

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 26 августа.

В конце августа в Барнауле на три дня перекроют оживлённый участок дороги в центре города. Запрет коснётся участка проспекта Социалистического в районе здания № 78. Движение транспорта ограничат с 27 по 30 августа.

Автолюбители сообщают о пыльной буре, накрывшей трассу Барнаул – Бийск. По словам очевидцев, из-за неблагоприятного природного явления на дороге существенно снижена видимость. В связи с этим водителям рекомендуют быть особенно внимательными.

Алтайский спортсмен Роман Жданов взял бронзу в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио. Заплыв состоялся 26 августа. Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Быстрее оказались японец Такаюки Сузуки (золото) и итальянец Луиджи Беджиато (серебро).

Все образовательные организации Алтайского края готовы к новому учебному году. В этом году в школы края пойдут 280 тысяч детей, ещё 106 тысяч – дошкольники. Торжественные линейки из-за текущей эпидобстановки проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов.

Спасатели за минувшие сутки потушили 48 пожаров в Алтайском крае, из которых 19 – ландшафтные. Это значительно больше, чем днём ранее.