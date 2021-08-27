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Полиция проверит рубки на незаконных участках под застройку в ленточном бору Барнаула

, ИА "Амител"
Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело, однако в этот раз в ситуацию вмешалась прокуратура
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полиция вновь проведёт проверку по факту незаконной рубки леса на участках в ленточном бору Барнаула, которые власти передали под жилую застройку в обход закона. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. При этом вопрос о возложении обязанности на ответственных лиц по-прежнему не решён из-за затянувшихся судебных разбирательств.

По информации издания, 26 июля текущего года в отдел полиции по Центральному району Барнаула поступили материалы по факту незаконной рубки лесных насаждений на участке, расположенном по адресу улица Кутузова, 14в, который ранее неправомерно выделили из зоны городских лесов. Сейчас правоохранители проводят проверку.

При этом ранее издание уже обращалось по поводу рубки насаждений, однако ведомство в ответ по некой причине направило в адрес редакции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Из его текста следует, что полицейские на основании запроса "Банкфакса" провели проверку, но не нашли признаков события преступления, поскольку на момент, когда деревья были уничтожены, а участки были предоставлены для индивидуального жилищного строительства, что якобы освобождает "дровосеков" от ответственности.

Напомним, участки предоставили гражданам под индивидуальную застройку после того, как в генплан в 2019 году внесли изменения, в связи с чем функциональная зона территории стала предполагать застройку жилыми домами вместо городских лесов. Участки общей площадью 0,2 га от мэрии тогда получили Дмитрий Беломестных и Наталья Пашинина как многодетные семьи. Это привело к уничтожению деревьев на данной площадке. Алтайкрайимущество утверждало, что вырубка деревьев велась при наличии всех необходимых разрешений – на тот момент, вероятно, документы мэрии действительно позволяли так полагать.

Однако начать стройку гражданам всё же не удалось. Прокуратура подала иск о признании недействительными упомянутых изменений в градостроительных документах, поскольку Лесной кодекс РФ запрещает в городских лесах деятельность, несовместимую с их целевым назначением и полезными функциями, то есть и строительство капитальных объектов в том числе. Алтайский краевой суд ранее удовлетворил это заявление.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2021 11:38
- гость -

Кому-то светит очередной штраф, или даже условка...
А вот мужчину, который тут писали , семь сосен срубил. Пожизненно законопатить, чтоб неповадно было

27.08.2021 13:52
- гость -

Начинают разбираться когда уже все срубили. Надо оперативнее реагировать.

27.08.2021 13:53
- гость -

Франк и Функ причастны?

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