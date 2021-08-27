Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов

26 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Питерский "Зенит" узнал своих соперников.

Единственная российская команда попала в группу H. "Зениту" предстоит встретиться с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" впервые в своей истории встретится с лондонским "Челси".

Напомним, что московский "Спартак", в составе которого выступает воспитанник алтайского футбола Александр Соболев, не смог пробиться в групповой этап престижного европейского турнира, дважды уступив португальской "Бенфике" на стадии отборочных.

Первый тур группового этапа пройдёт 14 и 15 сентября, а последний – 7 и 8 декабря.