"Всегда было две Родины". История семьи из Германии, которая переехала жить на Алтай

Потомок поволжских немцев Антон Лель родился и вырос в Германии, но спустя 27 лет вместе с семьей решил переехать в Алтайский край ради традиционных ценностей

04 сентября 2026, 09:00, Вячеслав Кондаков

Семья Антона Леля / Фото: предоставлено героем

Антону Лелю 27 лет. В середине девяностых его родители, несогласные с политикой президента Бориса Ельцина, переехали в Германию в поисках лучшей жизни. Именно там родился Антон, там он получил образование, работал на промышленном предприятии и завел семью. Однако в октябре 2025 года вся семья Лель переехала в родной Барнаул. На решение о переезде повлияло несколько факторов: рост количества мигрантов в Германии и влияние ЛГБТ-сообщества*. В России же Антону Лелю нравятся традиционные ценности и возможность заниматься любимыми делами — ходить на рыбалку и собирать грибы в лесу.

От Екатерины II до семьи из Барнаула

Семья Лель относится к потомкам немцев, которые переселились в Россию еще во времена Екатерины II. Историю рода отец Антона и его двоюродный брат изучали самостоятельно и смогли восстановить путь одного из предков.

По словам Антона, первым известным представителем рода был Фридрих Лель, который в 1767 году приехал из Германии в Российскую империю. Он был ремесленником, занимался изготовлением обуви. В Россию он отправился после смерти супруги. По дороге познакомился с женщиной, которая также потеряла мужа. Позже они создали семью, и от их сына продолжилась линия рода Лель.

Первые поколения семьи жили в Поволжье. После начала Великой Отечественной войны многие семьи немецкого происхождения были переселены из Поволжья в другие регионы страны. Так дед Антона оказался в Алтайском крае. В 1942 году его отправили в трудовую армию, где он вместе с братом пережил тяжелые годы работы в шахте и лишений. После того как трудовая армия была распущена, дед вернулся на Алтай к матери, где познакомился с будущей супругой.

В 90-е годы многие российские немцы получили возможность переехать в Германию. Первым из семьи в Германию отправился дядя Антона. Затем, в 1992 году, уехали другие родственники. Отец Антона оставался в Барнауле дольше всех, но в 1996 году, после переизбрания Бориса Ельцина на второй срок, принял решение переехать вместе с семьей.

По словам Антона, отец считал, что такое развитие ситуации в России может привести к развалу государства.

"Сначала семья оказалась в деревне Кирхдорф в Баден-Вюртемберге, где проходили адаптацию как переселенцы. Первые месяцы были непростыми. Мои родители и брат жили в общежитии для переселенцев, где каждой семье выделяли отдельную комнату. Даже бытовые вещи там были организованы по строгим правилам. Выдавалась необходимая посуда, причем все было пронумеровано. Когда человек уезжал, он сдавал обратно все в том же состоянии", — вспоминает Антон.

"Мы могли спокойно гулять по улице"

Антон Лель в Германии / Фото: предоставлено героем

После переезда в Германию отец Антона устроился грузчиком на предприятие, связанное с хранением и перевозками пищевых продуктов. В 2001-м перешел в местную компанию. Сначала он работал оператором, затем стал начальником смены, потом — заместителем, а позднее — руководителем цеха, начальником производства, а в 2023 году — техническим директором предприятия. На производстве отец Антона смог реализовать свои навыки, полученные еще в России. Он хорошо разбирался в технике, интересовался компьютерами и постоянно учился.

"Когда другие просто нажимали кнопку, он брал инструкцию и разбирался, почему все работает именно так", — говорит Антон.

Сам Антон родился уже в Германии. Детство он провел в Баварии — одном из самых благополучных регионов страны. Он вспоминает, что в начале 2000-х Германия казалась спокойной и безопасной.

"Мы могли спокойно гулять без родителей, идти в парк, возвращаться домой самостоятельно. Было ощущение безопасности", — рассказывал он.

В семье дома говорили по-русски, поэтому русский язык стал первым для Антона. Позже он выучил немецкий и английский. При этом в Германии он всегда ощущал себя русским немцем. По его словам, среди жителей Германии к переселенцам из бывшего СССР долго сохранялось определенное отношение. Несмотря на немецкое происхождение, многие семьи продолжали восприниматься как "русские". Однако для поколения Антона эта граница стала менее заметной. Он вырос в немецкой среде, учился в немецкой школе и работал в немецкой компании.

"Мне сложно объяснить сыну некоторые вещи"

Антон считает, что провел идеальное детство: семья жила в небольшом населенном пункте в Баварии. Он ходил в школу, самостоятельно гулял с друзьями, ездил на велосипеде и не чувствовал тревоги.

"Вышел из дома, пошел в парк, вернулся вечером. Было ощущение полной безопасности", — рассказывает он.

По словам Антона, многое изменилось уже во взрослом возрасте. Германия стала более разномастной из-за большого количества мигрантов, а общественная атмосфера — напряженной. Нужно сказать, что многие мигранты успешно интегрируются, работают и становятся частью общества. Однако с 2015 года государство не справляется с большим потоком людей. По сравнению с 90-ми и 2000-ми годами, сейчас на улицах городов Германии, по мнению Антона, стало более грязно и небезопасно. Полиция и власти закрывают глаза на многочисленные нарушения закона со стороны приезжих.

"Если человек приехал, работает, учит язык, соблюдает правила — это нормально. Но когда люди не хотят адаптироваться, это уже становится проблемой. Раньше ты мог приехать в город и понимать, какая там атмосфера. Сейчас в некоторых местах уже сложно сказать, где ты находишься — в Германии или на Ближнем Востоке", — уверен Антон Лель.

По его мнению, в Германии всегда сосуществовали разные культуры и национальности, но последние годы стали периодом особенно заметных изменений. Создается впечатление, что люди едут в Германию, чтобы иметь финансовое обеспечение, как у немцев, но работать и жить по своим законам и правилам. Так это не работает.

"Интеграция — это не только получение документов. Это понимание языка, уважение к законам, принятие правил общества", — говорит он.

Одной из тем, которая, по словам Антона, повлияла на его отношение к жизни в Германии, стали изменения в общественных взглядах. Он говорит, что в последние годы в стране стали больше внимания уделять вопросам идентичности, гендерной повестке и ЛГБТ*-тематике.

Антон спокойно относится к тому, что взрослые люди делают собственный выбор насчет того, с кем встречаться, но ему сложно воспринимать некоторые изменения в системе образования и воспитания детей. Они не должны быть вовлечены в пропаганду нетрадиционных отношений.

"У меня есть маленький ребенок, и мне не все равно, на каких ценностях он будет воспитан. Я не понимаю, почему на Западе некоторые темы начинают обсуждать с детьми в очень раннем возрасте. Например, в школу с лекциями приходят трансгендеры и рассказывают ребенку о том, как здорово менять пол", — рассказывает Антон.

По его словам, раньше в немецком обществе было больше акцента на традиционной семье и привычных социальных ролях. После того как в семье брата Антона несколько раз не отпустили ребенка на один из таких уроков толерантности, руководство школы намеревалось обратиться в социальные службы. Мол, неправильно они воспитывают детей, не разрешают слушать лекцию то ли мужчины, то ли женщины, то ли вообще существа непонятного пола.

"Я понимаю, что общество меняется. Но каждый родитель должен иметь право сам решать, какие ценности прививать своему ребенку. Экономика Германии все больше скатывается вниз. Резкий рост цен на энергоносители заставляет крупные компании либо сокращать все больше рабочих мест, либо совсем выводить производство в третьи страны", — говорит Антон.

Возвращение на Алтай

Антон Лель с супругой и сыном Михаилом / Фото: предоставлено героем

Окончательное решение о переезде созрело в 2024 году. По словам Антона, отец предложил семье серьезно обсудить будущее и решить, оставаться ли дальше в Германии или возвращаться в Россию. У семьи всегда были крепкие связи с Алтаем. Здесь жили родственники со стороны матери, а также часть родственников отца.

С переездом также помогли профессиональные связи отца Антона. Еще до возвращения в Россию семья познакомилась с представителями крупного барнаульского предприятия.

Отец Антона и его брат обладают большим опытом работы в промышленности. Отец был техническим директором, брат занимал руководящую должность на производстве, а сам Антон работал заместителем главного менеджера по развитию поставщиков. После решения о переезде отец связался со своим знакомым, одним из руководителей завода, и спросил, есть ли открытые вакансии.

"Тот сразу сказал: "Присылайте резюме". Потом документы были предъявлены руководству предприятия. В итоге нас всех троих приняли работать на завод", — вспоминает Антон.

У мужчины и его супруги недавно родился сын Михаил. Сейчас жена, которая родилась в Польше, находится в декрете. Раньше она также работала на производстве в Германии.

Гостеприимство и ощущение свободы

"У меня всегда было две Родины: Германия — потому что я там родился, и Россия — потому что я здесь часто бывал, и она стала моей духовной Родиной", — говорит Антон.

Сейчас семейство Лель уже вовсю обосновалось в Барнауле и не чувствует себя "своими среди чужих и чужими среди своих". В Барнауле Антону понравилась открытость людей. В Германии отношения между людьми часто более дистанцированные, а в России проще начать разговор, познакомиться, получить помощь. Особенно его удивило отсутствие сложностей из-за своего происхождения.

"Людям интересно, что я русский и немец одновременно. Нет какой-то предвзятости", — отметил он.

Одним из главных отличий России Антон называет большее ощущение свободы в повседневной жизни. В Германии многие занятия требуют дополнительных разрешений. Чтобы рыбачить, нужно пройти обучение, сдать экзамен и получить специальную бумагу. В России, говорит Антон, гораздо проще выйти на природу.

"Я захотел рыбачить — взял удочку и пошел. Конечно, соблюдая правила. Я захотел пойти в лес за грибами — пошел. Есть ощущение большей свободы", — говорит русский немец.

Есть, конечно, и некоторые привычки из Германии, которых ему все же не хватает. В первую очередь это касается немецкой кухни и знаменитых автобанов.

"Буду скучать по немецкой кухне. По рульке, кислой капусте. Там ты просто мог пойти в ресторан или купить в магазине и поесть, а здесь такое почти не встречается. Ну, будем готовить сами. У каждой страны есть свои особенности, так сказать — плюсы и минусы", — улыбаясь комментирует Антон.

Среди плюсов жизни в Германии он отметил бы пунктуальность и внимательное отношение к деталям. Антон иронизирует, что в России до сих пор не может привыкнуть к тому, что люди опаздывают на встречи на 10–15 минут. Немцы — очень пунктуальны и стараются приходить вовремя. Эту свою черту Антон Лель "перевез" в Барнаул из Германии.

"Мне коллега как-то сказала: "Мне нравится твоя дотошность". Я всегда спрашиваю: почему это нужно делать так, нельзя ли проще, можно ли убрать лишнюю работу?" — резюмирует свое интервью Антон.

Какую поддержку переселенцам оказывают власти Алтайского края?

Семья Лель / Фото: предоставлено героем

Алтайский край остается одним из наиболее востребованных регионов Сибирского федерального округа среди соотечественников, которые хотят вернуться в Россию или переехать из-за рубежа. С 2010 года в регионе действует государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом". За 16 лет ее участниками стали более 21 тысячи человек.

Как рассказала начальник отдела трудовой миграции и кадрового потенциала управления Алтайского края по труду и занятости населения Татьяна Кунц, участники программы получают дополнительные меры социальной поддержки.

"Соотечественники, планирующие переезд в нашу страну, могут получить поддержку со стороны Российской Федерации. В частности, в Алтайском крае с 2010 года действует государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом". Участникам программы оказываются дополнительные меры социальной поддержки", — отметила она.

Одна из основных мер поддержки касается аренды жилья. Участникам программы компенсируют часть расходов на наем помещения — до 15 тыс. рублей в месяц в течение шести месяцев.

Для соотечественников с медицинской или педагогической специальностью, которые трудоустроились по профессии в Алтайском крае, размер выплаты увеличен до 20 тыс. рублей ежемесячно, а срок поддержки — до года.

Также переселенцам компенсируют расходы на медицинское освидетельствование, необходимое для оформления гражданства России, и затраты на тестирование по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Еще одна мера поддержки связана с подтверждением образования: участникам программы могут компенсировать расходы на признание иностранного диплома, что помогает быстрее подтвердить квалификацию и найти работу по специальности.

Отдельные меры предусмотрены для семей с детьми. Многодетные семьи могут получить помощь при подготовке детей к школе. Для первоклассников предусмотрена единовременная выплата в размере 7,5 тысячи рублей, а для учащихся 2–11-х классов — ежегодная выплата в размере 5 тыс. рублей. Также участникам программы выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 5 тыс. рублей. Поддержку могут получить и студенты: для успешно обучающихся участников программы предусмотрено поощрение в виде повышенной стипендии, а также частичная компенсация расходов по договорам на платное обучение — до 50 тысяч рублей.

По словам Татьяны Кунц, регион входит в тройку субъектов Сибирского федерального округа, которые стабильно пользуются высоким интересом среди соотечественников. За время действия программы в Алтайский край переехали жители Казахстана, Киргизии, Германии, Армении, Узбекистана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Туркменистана и других стран. Больше всего участников программы прибыло из Казахстана — они составляют 82,1% от общего числа переселенцев.

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