Хвостики ждут помощи. Приют "Кошкин дом" приглашает на День города в парк "Изумрудный"

На праздничной площадке можно принять участие в добрых акциях, чтобы помочь котикам

04 сентября 2026, 08:50, ИА Амител

Мира из "Кошкиного дома"/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В субботу, 5 сентября, в парке "Изумрудный" в День города Барнаула будет работать площадка приюта "Кошкин дом". Ее главная идея — "Помоги котику найти дом". Здесь каждый желающий сможет не только узнать истории животных, но и сделать небольшой вклад в их спасение: принести корм, помочь финансово или просто рассказать о приюте друзьям.

За каждым животным, которое попало в приют, стоит своя история — болезни, травмы, потеря хозяев или тяжелые условия жизни. Чтобы помогать новым подопечным, нужны средства на корм, лечение, лекарства и уход.

Но площадка приюта — не про проблемы, она про добро, которое человек может проявить к животным. Здесь будет работать настоящий "добрый остров" для всех, кто любит усатых и полосатых.

Для гостей подготовили несколько добрых активностей. Взрослые смогут поучаствовать в благотворительном мероприятии "Кот в мешке" и получить подарок за пожертвование. Среди призов — изделия ручной работы, косметика, сувениры с котиками и другие сюрпризы от друзей приюта.

Для детей организуют творческую зону "Кот моей мечты". Маленькие участники смогут нарисовать своего пушистого героя, а каждый автор получит небольшой подарок. Также на площадке гости получат добрые "котопредсказания" — карточки с пожеланиями, которые можно будет вытянуть после помощи приюту.

Отдельная часть площадки — сбор помощи для животных. Приют принимает необходимые вещи: пеленки, переноски, миски, игрушки, стиральные порошки, мыло, влажные салфетки без запаха, туалетную бумагу, клетки размером от 100 см, шприцы (2, 20 и 50 мл) и другие полезные в кошачьем быту предметы. Корм приносить не стоит: у котиков уже есть подобранный рацион, и включение в него новых случайных видов питания им на пользу не пойдет.

Кроме того, гости смогут познакомиться со стеной подопечных "Я ищу дом". На карточках будут фотографии кошек и информация о том, как стать новым хозяином или помочь конкретному животному.

Организаторы хотят показать: помогать может каждый. Для этого необязательно совершать большие поступки — иногда достаточно поддержать животных небольшой суммой.

Приходите 5 сентября в парк "Изумрудный" на День города. Загляните на площадку "Кошкиного дома" (аллея возле амфитеатра, к ней ведет дорожка, расположенная слева от главной аллеи), познакомьтесь с пушистыми подопечными и помогите им сделать еще один шаг к теплому дому и заботливой семье. Начало в 11 часов.