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Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом

, ИА "Амител"
На контроле комитета по образованию города стояло около 400 будущих первоклассников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль заявил, что всем первоклассникам Барнаула, которым ранее отказали в зачислении, подыскали другие школы вблизи дома. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции.

Чиновник рассказал, что в июле на контроле комитета по образованию стояло около 400 будущих первоклассников, родители которых получили отказы от руководства образовательных учреждений. Со слов чиновника, на сегодняшний день проблема решена, и все дети пойдут в школу 1 сентября.

Кроме того, все образовательные учреждения Барнаула полностью прошли необходимую подготовку перед началом учебного года. С 1 сентября работу начнёт 261 учебное заведение, в том числе и детские сады. Учебный процесс в школах будет организован по кабинетной системе, останется термометрия, ступенчатое расписание и разобщённые обеды.

Муль отметил, что вопрос с кадрами в школах также удалось решить. К началу лета в образовательных организациях было порядка 200 открытых вакансий, но на сегодняшний день их осталось 27. За этот период были наняты новые учителя, в том числе молодые специалисты из других регионов. Предполагается, что за оставшиеся дни до начала учебного года на работу устроятся ещё несколько педагогов.

Напомним, что 19 июля министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко проинформировал губернатора Виктора Томенко об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха. По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.

Позднее стало известно, что 1 сентября для барнаульских школьников проведут линейки на свежем воздухе. Во всех школах учебных заведениях пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, для учащихся 1 и 11 классов с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2021 16:01
Виктор

Как именно решили эту проблему? Открыли дополнительные классы в школах?

27.08.2021 16:40
- гость -

А меня больше волнует организация учебного процесса, в нашей школе почему то все среднее звено перевел. В первую смену, а начальную школу (2 и 4 классы) оставили во вторую смену. Где логика? Конечно второклашке и даже четвероклашке зимой по темноте намного "безопаснее" дойти домой нежели старшеклассникам. Или опять на родителей нагрузка, школа не несёт ответственности.

27.08.2021 17:30
- гость -

27.08.2021 16:40
- гость
Ну с утра зимой тоже темно. А во вторых у начальных классов по 4 урока, закончатся в 17 с копейками, у старших и по 8 бывает - закончатся после 20.

27.08.2021 18:00
Владимир

Главное что отчитались! А вопрос осталсч не решенным. Мы и еще семей двадцать могу назвать с которыми мы общаемся по общей проблеме стучимся во все двери и никто ничего не делает. Мы живем на ускова а школу предложили 51 за 6 километром от нас. Молодцы!

27.08.2021 18:09
- гость -

часто в школе та же учительница ведет в первую первый, во вторую второй. Или хотя бы замещать можно сейчас болеть начнут.

27.08.2021 18:18
- гость -

По отчетам? или по правде. Есть тут родители детей что не попали.

27.08.2021 18:38
Арап

Просто первый класс от А до Я...и по 30 человек

27.08.2021 18:44
- гость -

27.08.2021 17:30
- гость -
С утра у родителей есть возможность вместе с ребенком в школу идти, а в 17-50 возможности встретить нет у большинства.
Старшие как правило раньше начинают, если 7-8 уроков
И по 4 урока нет у нас во втором классе, 5-6(с дополнительными). Мы просили разгрузить субботу, там 3 урока, сказали некуда в расписание впихнуть, дети загружены.

27.08.2021 19:20
- гость -

Не правда всё это.Мы стояли на очереди как многодетные в 136 школу.У нас ещё ребёнок там учится.И нам отказ,куда только я не обращалась.Мы до сих пор не оформлены.Что делать уже и не знаем.Мест нет,в комитете развели руками.

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