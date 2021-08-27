Буквы "Барнаул орденоносный" собираются установить 30 августа

Буквы "Барнаул орденоносный" планируют установить в краевой столице 30 августа. Как рассказал мэр Вячеслав Франк, обращаясь к депутатам на сессии АКЗС 27 августа, конструкцию уже отгрузили из Кемерова и направили в Барнаул.

30 августа рабочие приступят к монтажу конструкции на здании администрации города на улице Гоголя, 48. Общая длина конструкции составляет 37 метров, причём размер самого ордена – 3,7 на 3,5 метра.

Напомним, что до 2017 года надпись "Барнаул орденоносный" и орден Октябрьской Революции располагались на пятиэтажном здании в центре города. Позднее её демонтировали, однако Франк пообещал провести реконструкцию и вновь установить буквы в городе.