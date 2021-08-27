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Новости

Буквы "Барнаул орденоносный" собираются установить 30 августа

, ИА "Амител"
Конструкцию разместят на здании городской администрации
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Буквы "Барнаул орденоносный" планируют установить в краевой столице 30 августа. Как рассказал мэр Вячеслав Франк, обращаясь к депутатам на сессии АКЗС 27 августа, конструкцию уже отгрузили из Кемерова и направили в Барнаул.

30 августа рабочие приступят к монтажу конструкции на здании администрации города на улице Гоголя, 48. Общая длина конструкции составляет 37 метров, причём размер самого ордена – 3,7 на 3,5 метра.

Напомним, что до 2017 года надпись "Барнаул орденоносный" и орден Октябрьской Революции располагались на пятиэтажном здании в центре города. Позднее её демонтировали, однако Франк пообещал провести реконструкцию и вновь установить буквы в городе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2021 22:12
Пионер

а лучше шарпею на спине

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